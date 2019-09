Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, la Digi 24, ca este dificila constituirea unui ”guvern decent” pe actuala structura parlamentara deoarece ar fi nevoie de sprijinul unor partide care provin din PSD sau au guvernat alaturi de social-democrați, referire la Pro Romania și ALDE. ”Cu actuala…

- "Am spus foarte limpede ca PNL e pregatit in orice moment sa iși asume guvernarea, Preferam ca acest lucru sa se produca dupa alegeri anticipate. Alegeri anticipate și punem in loc un parlament legitim care sa permita o majoritate pro democratica", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seara, la Digi…

- Mecanicii de locomotiva si angajatii CFR Calatori se pregatesc de proteste masive, timp de patru saptamani, incepand din 16 septembrie. Ceferiștii vor astfel să atragă atenţia asupra situaţiei tragice din sectorul feroviar, cauzată de lipsa investiţiilor, potrivit…

- Mecanicii de locomotiva si angajatii CFR Calatori se pregatesc de proteste masive, timp de patru saptamani, incepand din 16 septembrie. Ceferiștii vor astfel să atragă atenţia asupra situaţiei tragice din sectorul feroviar, cauzată de lipsa investiţiilor, potrivit…

- "Tocmai PSD, condus astazi de Viorica Dancila, impreuna cu ALDE, a actionat in favoarea infractorilor, in mod sistematic, schimband legislatia, doar pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea, cel care a spus public "imi cer iertare romanilor din puscarii". Dancila nu s-a delimitat in niciun moment clar,…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, a declarat marti, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterile pe motiunea de cenzura, in prezenta membrilor Guvernului, ca cel putin inca doi miniștri ar trebuie sa fie la puscarie: Sunteți guvernul incompetent și nedemocrat al lui…

- DC News va transmite, in cadrul acestui articol principalele declaratii ale liderilor politici de la tribuna Parlamentului, precum si rezultatul votului asupra motiunii de cenzura depusa de catre opozitie. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita saptamana trecuta in plen de deputatul liberal…

- Azi se voteaza moțiunea de cenzura! De cate voturi mai are nevoie Opoziția. Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot” va fi dezbatuta si votata azi in plenul reunit al Parlamentului. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita…