- Presedintele liberalilor, Ludovic Orban, a anuntat ca PNL si-a propus sa finalizeze lista de candidati la alegerile europarlamentare pana in data de 15 februarie, urmand ca aceasta sa fie votata in Biroul Politic National al partidului. "Am anuntat, avem ca obiectiv finalizarea listei, 15 februarie.…

- Comisarul european Corina Cretu, ambasadorul Luminita Odobescu si eurodeputatii PNL Siegfried Muresan, Cristian Busoi, Marian-Jean Marinescu, si Adina Valean sunt printre cei 19 romani a caror activitate trebuie urmarita in aceste sase luni in care Romania va asigura presedintia rotativa a Consiliului…

- Din motive pe care nu le-a comunicat, Cristian Busoi a absentat, ieri, de la sedinta Parlamentului European in care a fost votata rezolutia impotriva Romaniei. Indiferent cum ar explica acest gest, cert este ca a fost un mod elegant de a evita un vot impotriva tarii noastre, in ceea ce priveste rezolutia…

- Ludovic Orban, Vasile Blaga, Crin Antonescu, Mircea Hava, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Alina Ghorghiu sunt numele cele mai importante de pe lista PNL. Acestea spera liberalii sa fie locurile eligibile. Criteriile de evaluare a candidaturilor sunt: experienta politica, experienta administrativa…