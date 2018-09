Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu crede ca s-a incercat asasinarea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, si spune ca este ''clar o poveste de adormit copiii'', ''o minciuna gogonata''. 'Cred ca nu mai trebuie prelungita foarte mult dezbaterea cu nazdravania asta a lui Dragnea, care e clar o…

- "Cel putin un milion de persoane lipsesc din piata din Romania. Am discutat la Guvern, cu premierul, cu ministrul Muncii, cu Ministerul Fondurilor Europene. Prima decizie este eliminarea acelei prevederi din ordonanta data in 2010 care te obliga pe tine, patron, sa platesti pentru cineva din afara…

- Romania are un deficit de forta de munca de un milion de persoane, iar prima masura care trebuie luata este eliminarea prevederii care obliga patronii sa plateasca angajatii din afara tarii la salariul mediu pe economie, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Cel putin un milion…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Romania TV ca nu se va intampla nimic in aceasta vacanta parlamentara. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Romania TV ca nu se va intampla nimic cu legile justitiei in aceasta vacanta parlamentara.Conducerea Camerei…

- Orban, convins ca Iohannis și Dancila au vorbit despre Ordonanța pe grațiere: Sper sa nu indrazneasca sa comita o asemenea ticalosie, ar arunca Romania in aer!, a mai spus liderul PNL, miercuri seara. Liderul PNL Ludovic Orban este convins ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din…

- Potrivit raportului anual al BNR, Romania a devenit a treia tara din Uniunea Europeana ca nivel al populatiei inactive. Astfel, o treime din populatia Romaniei, persoane cu varste cuprinse intre 15 si 54 de ani, deci inca apte de munca, nu are niciun fel de ocupatie. Aceeasi inactivitate se remarca…