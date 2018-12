Ludovic Orban, la congresul CDU. Pe cine susține în locul Angelei Merkel Congresul CDU (Uniunea Crestin Democrata) din Germania are loc la Hamburg, in zilele de 6-7-8 decembrie 2018. Președintele PNL, Ludovic Orban, va fi și el prezent, invitat fiind de conducerea partidului german. ”Maine (6 decembrie - n.r.) voi ajunge la Hamburg, in jurul orelor 18 - 18:30 la recepția delegațiilor internaționale care sunt invitate la congres. Acolo am programate cateva intalniri, CDU este unul dintre principalii noștri parteneri din PPE. Va fi un congres interesant pentru ca e o competiție intre trei candidați, care poate sa influențeze felul in care va evolua CDU in viitor.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

