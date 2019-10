Ludovic Orban: Interzis la OUG pe justiţie în guvernul PNL Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la Parlament, ca un viitor cabinet liberal nu va schimba legislatia in domeniul justitiei prin ordonante de urgenta. In privinta recursului compensatoriu, PNL a inaintat un proiect de lege de abrogare a prevederilor. Exista calea parlamentara. In ce priveste reglementarile in domeniul justitiei, sa nu uitam ca in Romania pe 26 mai a avut loc un referendum convocat de Presedinte in care romanii au decis foarte clar ca nu se pot emite ordonante de urgenta in domeniul justitiei. Inca de la inceput m-am manifestat public ca un adversar al ordonantelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la Parlament, ca un viitor cabinet liberal nu va schimba legislatia in domeniul justitiei prin ordonante de urgenta.In privinta recursului compensatoriu, PNL a inaintat un proiect de lege de abrogare a prevederilor. Exista calea parlamentara. In ce…

- "Ce am hotarat azi in Biroul Executiv, am hotarat echipa de negociere, atat pentru nivelul instituțional cat și pentru fiecare nivel al camerei al Parlamentului. Nu am avut o discuție cu Ana Birchall, nu știu de unde a fost lansat zvonul ca o vrem pentru ministerul Justiției. Din cate știu doamna…

- Liderul PNL Ludovic Orban va merge, marți, pentru consultari cu președintele Klaus Iohannis pe marginea numirii unui nou șef al Executivului, ca urmare a demiterii actualului Guvern PSD prin moțiune de cenzura, au declarat, surse politice, pentru MEDIAFAX.Șeful statului se va intalni, luni, ...

- Guvernul Dancila a fost indepartat prin motiune de cenzura Palatul Victoria. Foto: Arhiva Motiunea de cenzura a fost adoptata, joi, de Parlament cu 238 de voturi pentru. Patru dintre acestea au fost ale unor social-democrati, fapt care le-ar putea atrage acestora excluderea din…

- Liderul PNL Ludovic Orban a formulat un nou apel catre Viorica Dancila dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa de Parlamentul European.„Solicitarea noastra limpede catre inca premierul Dancila, dupa ce a facut de ras Romania, este aceea de a nu formula o alta propunere fara consultarea președintelui…

- "Acelasi lucru i-am cerut si noi premierului - sa nu mai nominalizeze un alt candidat de comisar european fara consultarea presedintelui Romaniei si fara respectarea legii in baza careia premierul este obligat ca, inainte de a trimite propunerea, sa audieze candidatul in comisiile de specialitate…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb - respinsa joi de Comisia juridica din Parlsmentul European - a facut Romania de rusine in Europa.si cere premierului sa nu mai faca nicio alta nominalizare…

- "In chestiunea ordonantelor de urgenta noi am spus ca trebuie sa facem un pas mai curajos, un pas mai hotarat si trebuie sa eliminam din Constitutia Romaniei institutia ordonantelor de urgenta. Legiferarea se face in Parlament si daca vrem stat de drept, institutii solide - Parlament, Guvern si celelalte…