- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit astazi cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. "Mi se pare perfect normala o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale si de altfel noi am fost intr-o...

- Motiunea, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati nationale, dar si doua de la PSD, conform liderului liberalilor, Ludovic Orban.Citește și: CNSAS provoaca…

- Romania a ales calea de mijloc in ceea ce priveste adoptarea monedei unice, considerand un nivel de convergenta reala de 70 - 75% ca fiind critic inainte de adoptare, in conditiile in care acum este de 61%, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. El a adaugat ca…

- In gruparea anti-PSD din Parlament a prins radacini informația ca in cazul demiterii Guvernului, Klaus Iohannis va trece la formarea unui nou Guvern abia dupa alegerile prezidențiale, au relatat mai multe surse din opoziție pentru STIRIPESURSE.RO, aceasta fiind principala varianta vehiculata. Potrivit…

- "Vom incepe negocierile (de luni - n.r.) cu privire la motiunea de cenzura cu toate formatiunile politice si cu toate grupurile parlamentare, cu exceptia grupurilor PSD. Am stabilit un calendar de intalniri pe parcursul urmatoarelor doua saptamani cu toti liderii formatiunilor politice, cu toti liderii…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a prezentat, luni, deciziile adoptate de Consiliul de administratie al BNR. Astfel, a fost mentinuta rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an si s-a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor…