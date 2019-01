Aflat la Iasi, Ludovic Orban a declarat pentru News.ro ca nu este adevarat ca Mihai Chirica bate la portile PNL si ca sunt doar zvonuri, insa a recunosut ca in ultima perioada a avut trei discutii cu edilul iesean, pe diverse teme.



"Nu este adevarat ca primarul Iasiului bate la portile PNL, sunt zvonuri. Am avut trei discutii cu el, dar nu am discutat acest subiect. Daca ar exista o initiativa, ar trebui sa fie din partea lui. Probabil ca el prefera sa astepte sa se repozitioneze politic", a afirmat Orban.



El a adaugat ca prezenta liderilor liberali, dar si a presedintelui…