- ”Aseara am avut o discuție cu parlamentarii ALDE pentru a ne contura poziția pe care o vom avea la intalnirea cu delegația PNL. Ma aștept ca Ludovic Orban, in calitate de premier desemnat, sa vina la o negociere pentru care noi deja am schițat condițiile pentru susținerea Guvernului. Am declarat…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, pentru Agerpres, ca miercuri dupa-amiaza va avea o intrevedere cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru discutii pe marginea agendei ce tine de investirea viitorului Guvern. El a precizat ca intalnirea va avea loc la ora 16.00, din partea PMP urmand sa participe…

- Președintele Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe marți premierul desemnat, funcție pentru care este favorit Ludovic Orban. Anunțul ar urma sa fie facut de șeful statului la finalul unei noi runde de consultari în formula restrânsa, de aceasta data cu Ludovic Orban, Dan Barna și Kelemen…

- Presedintele Klaus Iohannis continua, luni si marti, consultarile pe marginea desemnarii unui nou premier. Potrivit unor surse politice, presedintele Klaus Iohannis se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen Tomac,…

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, va participa marti la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres. Conform surselor politice, seful statului se va întâlni luni cu presedintele Pro România, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

