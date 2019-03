Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Blaga a declarat, sambata, la Timisoara, ca PSD poate fi batut doar prin munca, ca este un partid slabit, dar nu invins."PSD este intr-o situatie atat de proasta cum nu a fost niciodata in 30 de ani. Este slabit, dar nu este invins. PSD nu poate fi batut decat prin foarte multa munca.…

- Liberali din patru județe au venit la Timișoara pentru a le face galerie lui Ludovic Orban și echipei de candidați PNL la alegerile europarlamentare. Astfel, chiar daca unii primari PNL din Timiș au boicotat lansarea, sala a fost arhiplina. Evenimentul a inceput puțin dupa ora 12, la Sala…

- Jurnalistul Rareș Bogdan vine sambata la Timișoara, la intalnirea regionala a aleșilor locali ai Partidului Național Liberal cu candidații ... The post E timpul Timișoarei! Rareș Bogdan și liberalii din vest se intalnesc sambata, la Sala Olimpia appeared first on Renasterea banateana .

- Studiul efectuat de echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro arata ca 72% dintre romani si-au propus sa cheltuie peste 2000 lei in vacanta de vara iar peste jumatate dintre respondenti (53%) au afirmat ca bugetul familiei alocat pentru calatoria din timpul verii depaseste 3000…

- Cele mai sangeroase batalii din timpul Razboiului de Independenta al Romaniei au avut loc in timpul Asediului Plevnei. Romanii au intrat increzatori intr-un razboi despre care credeau ca se va incheia rapid, insa lucrurile au stat cu totul diferit.

- Gabriel Oprea: ”Lucram la lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare, plus ca va fi cel putin un maramuresan pe aceasta lista” Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei (UNPR) este in plin proces de reorganizare si crestere continua a numarului de membri, iar conducerea partidului si-a propus…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca pana pe 15 februarie ar trebui definitivata lista pentru europarlamentare, dar surse politice sustin ca decizia finala ar putea fi luata in martie, in conditiile in care un mandat la Bruxelles e dorit de numerosi „grei“ din formatiune. Doi dintre acestia sunt…