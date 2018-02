Stiri pe aceeasi tema

- Ce spune Ludovic Orban despre declarațiile lui Tudorel Toader, in care cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. Acesta a postat pe contul de socializare, un mesaj dur. „Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti. Ne-a facut sa credem ca poate fi chiar un Ministru al…

- Liderul liberal Ludovic Orban afirma ca in aceata seara s-a putut vedea ca ministrul Justitiei Tudorel Toader este de fapt avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere, el considerand ca nu e totul pierdut, pentru ca exista CSM, presedintele, PNL si oamenii care protesteaza in strada.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca, prin anuntul privind revocarea sefei DNA si mai ales prin felul în care a prezentat raportul ce a stat la baza acestei solicitari, ministrul Justitiei a dovedit ca este "avocatul penalilor".

- Liderul liberal Ludovic Orban afirma ca in aceata seara s-a putut vedea ca ministrul Justitiei Tudorel Toader este de fapt avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere, el considerand ca nu e totul pierdut, pentru ca exista CSM, presedintele, PNL si oamenii care protesteaza in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta...

- Fostul premier Dacian Ciolos a reactionat pe pagina personala de Facebook dupa ce ministrul Justiei, Tudorel Toader, a anuntat declansarea procedurii de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ciolos arata ca ministrul Justitiei e un "adevarat exemplu anti-comunicare", care…

- "Se vede ca Dragnea se uita la Suleiman Magnificul. Scenariul asta in care niște baieți cu condamari sau dosare pe rol vin și livreaza inregistrari care ar avea rolul sa ne arate cate abuzuri face DNA dupa care apare servilul Tudorel sa ne anunțe ca e de domeniul evidenței ca trebuie revocat procurorul-șef,…

- "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti. Ne-a facut sa credem ca poate fi chiar un Ministru al Justitiei, un om rational care nu va ceda presiunilor cohortei de pesedisti care asteapta cu sufletul la gura caderea celui mai eficient bastion al luptei anticoruptie.…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este, de fapt, un avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere. Cu toate acestea, liberalul isi afirma increderea in CSM, in presedintele Klaus Iohannis si in oamenii care protesteaza in strada.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti.…

- "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti. Ne-a facut sa credem ca poate fi chiar un Ministru al Justitiei, un om rational care nu va ceda presiunilor cohortei de pesedisti care asteapta cu sufletul la gura caderea celui mai eficient bastion al luptei anticoruptie.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este, de fapt, un avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere. Cu toate acestea, liberalul isi afirma increderea in CSM, in presedintele Klaus Iohannis si in oamenii care protesteaza in strada.

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat ca Tudorel Toader a demonstrat ca este un “avocat pledant al penalilor”, iar mobilizarea “energiilor pro-europene” pentru a mentine un stat de drept in Romania este necesara. “Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule Toader, o rusine pentru Romania!…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan i-a cerut, pe Facebook, demisia lui Tudorel Toader, care este “o rusine pentru Romania”, “avocatul pledant al penalilor” si incalca “angajamentele internationale ale Romaniei”.

- Data de 5 martie va fi una extrem de importanta pentru liberali, pentru ca in aceasta zi va fi anunțata sentința in dosarul lui Ludovic Orban. Liderul PNL a fost achitat pe fond, iar la apel procurorii DNA cer un an de inchisoare cu executare. Citește și: Revocarea lui Kovesi. Cine va suferi…

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- „In tara, lumea e revoltata! Dragnea se lupta cu Justitia, Toader cu fantomele, profesorii nu-si primesc salariile. Cand le vor primi, doar unii vor fi bucurosi ca nu au scazut. Suntem deja in a doua luna in care salariile intarzie. Contabilii ne transmit ca sunt sufocati de calcule, hartii, incertitudine",…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat ca decizia va fi luata dupa un referendum inter in sanul partidului. Acesta nu a exclus posibilitatea ca Dacian Cioloș sa fie candidatul USR pentru funcția de președinte al Romaniei. Alina Gorghiu a reacționat pe pagina sa personala…

- Deși au existat informații conform carora daca Roxana Iliescu nu vota impotriva bugetului era exclusa din partid, Cornel Samartinean neaga aceste acuzații și spune ca vicepreședintele CJ Timiș „iși face treaba și nu sunt probleme”. Chiar și reprezentanții PSD au reacționat și le-au cerut reprezentanților…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat acuzatiile aduse DNA in urma inregistrarilor prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, spunand ca acestea nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, in conditiile in care exista institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor…

- Marius Liviu Petre, primarul comunei Pestera judetul Constanta, a postat pe pagina personala de Facebook despre ldquo;efectul de sera al cresterilor salariale". Liderul PSD a criticat legea salarizarii.Redam mai jos textul complet:Efectul de sera al cresterilor salariale.... Sau cum o majorare de 25…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, nu ezita sa sara in apararea senatorului PNL, Daniel Zamfir, dupa ce acesta a fost `executat` de liderul partidului, Ludovic Orban.„Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,a vorbit in cadrul unei conferinte de presa si despre criticile aparute in spatiul public, dupa numirea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat. Tariceanu sare in apararea fostului ministru, despre care spune ca este un om foarte competent.Citeste…

- „In ultima luna am fost vizitați de numeroși aradeni care ne-au cerut sprijinul pentru a transmite autoritaților diverse probleme cu care se confrunta. De la nevoia de a avea un trotuar funcțional in fața casei, de a oferi condiții civilizate persoanelor cu handicap și pana la propuneri ale cetațenilor,…

- Sedinta Comitetului Executiv National (CExN) in care va fi stabilita componenta viitorului guvern este in desfasurare la aceasta ora.Ludovic Orban, liderul PNL, nu rateaza momentul pentru a trimite sageți acide catre viitorul cabinet ALDE-PSD. Intr-o postare pe Facebook, acesta spune ca „acesta…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a transmis, miercuri, pe Facebook , un mesaj de ziua Unirii Principatelor Romane, spunand ca in urma cu 159 de ani romanii au asezat piatra de temelie a marelui vis national, respectiv Unirea, iar politicienii de atunci au trecut peste toate neintelegerile, urmarind "acelasi…

- Fostul presedinte Traian Basescu s-a aratat dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei.…

- PNL si USR sustin alegerile anticipate. Ce zic Ciolos si Kelemen Hunor Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie…

- PNL si USR sustin alegerile anticipate. Orban: Nu s-a gasit sluga perfecta a lui Dragnea Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Înca…

- PNL se reuneste marti pentru a decide care va fi pozitia pe care o vor avea atunci cand se va declansa mecanismul de consultari pentru numirea unui noi premier de catre Klaus Iohannis. „Inca nu s-a gasit sluga perfecta a lui Dragnea in PSD, care sa reziste mai mult de sase luni in fruntea…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest Guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- "Imi doresc, asa cum va doresc si voua, un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, un an in care sa incepem sa actionam noi insine fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie asa cum ne-o dorim - onesta, o Romanie cu fruntea sus, o Romanie prospera si o Romanie in…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care spune ca si-ar dori ca, in 2018, romanii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, asa cum au facut inaintasii. „Dragi romani, atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre noi are…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit agerpres. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele! Domnul…

- Handbalul romanesc, in special cel masculin, traieste un adevarat calvar in ultima vreme. Dincolo de scandalurile la tot pasul din Liga Nationala, provocate de numeroasele arbitraje jenante, dincolo de situatia primei reprezentative care nu mai prinde turnee finale, si la nivel de copii si juniori…

- ”PNL se opune, vom vota impotriva oricarui amendament al PSD-ALDE care poate sa afecteze independenta puterii judecatoresti si autonomia in activitatea magistratilor. Evident, in momentul de fata pregatim temeiuri de atac la CCR, in cazul in care vor trece legile”, a spus Orban. Liderul PNL a criticat…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a cerut, miercuri, in plen, sistarea sedintei si a criticat introducerea pe ordinea de zi a unor proiecte suplimentare, pe motiv ca procedura este neregulamentara, informeaza agerpres.ro. Propunerea a fost respinsa prin vot. In deschiderea…

- Marș de protest asurzitor pe 7 km la Cluj. Participanții stau cinci ore in strada Marșul este programat duminica, intre orele 18:00 și 23:00, pe un traseu care se intinde din centru orașului pana in cartierul clujean Manaștur, pe o lungime de 7,2 kilometri. "Cluj-Napoca, suntem într-o situație…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat, vineri, pe senatorul Daniel Zamfir, care a semnat o initiativa legislativa de plafonare a dobanzilor la creditele bancare, ca daca va mai avea propuneri legislative care nu sunt sustinute de partid, ci „de consilierul premierului Tudose”, va fi exclus din PNL.…

- „Am primit cu durere in suflet vestea ca Majestatea Sa Regele Mihai al Romaniei nu mai este printre noi. Ramas bun, Majestate! Din pacate, Majestatea Sa ne parasește chiar acum cand intram in anul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri și chiar daca nu va fi alaturi de noi, romanii, fizic, sufletul lui…

- Cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie, Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj special pentru romani.Seful statului roman a postat pe Facebook un mesaj video dedicat tuturor romanilor, in care spunr ca 1 Decembrie 1918 reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti „intr-o Romanie…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 177 voturi „pentru” si 26 „impotriva”, proiectul legii prevenirii. Liderul PSD Liviu Dragnea a ținut sa transmita un mesaj, dupa vot, pe pagina oficiala de Facebook: ”Prevenția este normalitatea, nu sancționarea!”, a scris el. ”Așa cum am promis, de…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a precizat, marti, ca el este cel care exprima pozitia oficiala a patidului si ca deputatul PNL Catalin Predoiu a exprimat un punct de vedere individual referitor la comunicatul Departamentului de Stat al SUA. Reacția președintelui PNL a venit dupa ce Predoiu a declarat,…

- „Respingerea acestor proiecte de lege este singura soluție, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii puterii sa se trezeasca și sa voteze alaturi de noi pentru respingerea acestor proiecte. Orice modificare care trebuie facuta la aceste legi trebuie facuta prin…

- Dezbaterea a durat mult, cu dispute aprinse și chiar și cu o pauza luata ad-hoc pentru consultari. Concluzia? Deocamdata nu a fost aprobata nicio locație pentru acest centru, proiectul a picat… Liberalii au cerut ca cei care fac parte din comisia de evaluare a locației sa ia…

- "Am spus la caderea motiunii de cenzura initiata de PNL ca nu vom ceda si vom continua lupta, atat in Parlament, dar si prin orice alte mijloace legale, pentru a scapa Romania din ghearele acestei caracatite care incearca sa confiste statul roman. Astazi, membrii si simpatizantii Partidului National…