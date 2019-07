"Astazi, de ziua Frantei, Romania a primit un "cadou" de la francezi. Contracandidatul Laurei Codruta Kovesi, Jean- Francois Bohnert, care fusese preferat de Consiliu, a fost numit procuror sef al Parchetului National Financiar din Franta si s-a retras din competitie. In consecinta, din 3 canndidati, au ramas doi. Iar avantajul decisiv al candidatului roman este ca este, practic, candidatul Parlamentului European. Drept urmare, Consiliul Uniunii Europene nu are altceva de facut decat sa accepte candidatul votat de Parlament, ceea ce ar trebui sa fie o simpla formalitate pentru ca in Regulament…