Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la mitingul de la Galati, ca PNL are program de guvernare iar in cadrul acestuia ajutoarele sociale nu vor mai fi acordate celor care beneficiaza de acestea si refuza un loc de munca. ,,Daca cineva va spune ca PNL nu are program inseamna ca este…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat duminica, la Galati, ca PNL va desfiinta suprataxa pe part-time, pentru a le permite celor care vor sa munceasca in plus sa castige mai bine. "PNL niciodata nu a acceptat ca din banii nostri, ai celor care muncesc, sa platim lenea", a explicat liderul PNL.

- "Vom desfiinta suprataxa pe part-time pentru a le permite celor care vor sa munceasca in plus ca sa castige mai bine, sa isi faca astfel de contracte si sa nu trebuiasca sa plateasca taxe si impozite in plus pentru ca vor sa munceasca. Dragii mei, Partidul National Liberal niciodata nu a acceptat…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat duminica, la Galati, ca PNL va desfiinta suprataxa pe part-time, pentru a le permite celor care vor sa munceasca in plus sa castige mai bine. "PNL niciodata nu a acceptat ca din banii nostri, ai celor care muncesc, sa platim lenea", a explicat el.Citește…

- "Vom desfiinta suprataxa pe part-time pentru a le permite celor care vor sa munceasca in plus ca sa castige mai bine, sa isi faca astfel de contracte si sa nu trebuiasca sa plateasca taxe si impozite in plus pentru ca vor sa munceasca. Dragii mei, Partidul National Liberal niciodata nu a acceptat…

- Eurocandidata PSD la alegerile europarlamentare Rovana Plumb a atacat dur Opoziția in cadrul mitingului social-democraților de la Galați și le-a facut o serie de promisiuni romanilor, potrivit antena3. „Datorita voua și a milioane de romani, PSD a avut forța și priceperea de a aduce Romania in NATO,…

- "Chemam pe toti cetatenii romani sa vina alaturi de presedintele Klaus Iohannis si de Partidul National Liberal in sustinerea referendumului anuntat de presedintele Romaniei pentru data de 26 mai. PNL se va implica activ si hotarat in campania pentru referendum prin toate mijloacele pe care le are…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, referitor la o colaborare cu USR-PLUS, ca oricine se implica impotriva actualei coalitii de guvernare este un posibil partener, cu care liberalii nu se bat, deoarece adversarul este PSD-ALDE. Orban a spus insa ca pentru prezidentiale…