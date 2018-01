Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri au fost ucisi la Londra in agresiuni separate cu cutitul duminica si la primele ore ale noului an, a anuntat luni Scotland Yard, in contextul inmultirii atacurilor cu arma alba in capitala britanica, relateaza AFP. "Cele patru crime", fara vreo legatura aparenta intre ele, s-au…

- În ultima zi a lui 2017, Elena Udrea a ținut sa transmita un mesaj tuturor fanilor sai, dezvaluind totodata și un ritual pe care îl face la fiecare Revelion pentru a avea noroc în Noul An. „Va urez sa puteți lasa lui 2017 toate neîmplinirile, tristețile, dezamagirile…

- Un drapel tricolor cu o lungime record de 100 de metri a legat de Revelion cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918, arata Platforma unionista „Acțiunea 2012”, care a transmis imagini de la eveniment. Oameni din Romania și Republica Moldova au participat…

- "Cele patru crime", fara vreo legatura aparenta intre ele, s-au produs "in nordul, estul si sudul Londrei", a precizat politia londoneza intr-un comunicat.Victimele sunt barbati cu varste de 17, 18 si 20 de ani. Un al cincilea tanar, de asemenea victima a unuia dintre aceste atacuri, a…

- Ca în fiecare an, noaptea de Revelion este extrem de solicitanta și pentru echipajele de ambulanța. Mulți români exagereaza cu mâncarea și bautura în noaptea dintre ani și apeleaza la 112.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, prezent la Bistrita pentru a petrece Revelionul in mijlocul a aproximativ 400 de liberali din zona, a declarat ca asteapta de la Noul An "sa plece PSD", considerand ca efectele actualei guvernari sunt "extrem de negative". "Sa plece PSD. Daca nu pleaca…

- Un drapel tricolor cu o lungime record de 100 de metri a legat de Revelion cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918. Mulțimi de oameni din Romania și Republica Moldova au participat la desfasurarea tricolorului pe un pod feroviar dintre Romania si Republica…

- O alta superstitie este ca Anul Nou trebuie sa te prinda cu haine noi pentru ca in urmatoarele 365 de zile sa primesti cat mai multe cadouri. Rosul este culoarea veseliei si a dragostei, asa ca obiceiul spune ca daca va imbracati in rosu de Noul An veti avea un nou an norocos si plin de iubire.…

- Kiritimati sau Insula Craciunului este un atol de corali din Oceanul Pacific, aflat in nordul Insulelor Teraina si parte a Republicii Kiribati. Insula este situata pe fusul orar UTC+14, astfel ca este prima suprafata de uscat locuita care serbeaza noul an, la ora 12.00 (ora Romaniei).

- Cum vor intampina zodiile Noul An și ce bijuterii le poarta noroc! Berbecii vor avea o "agenda incarcata" pentru ca Luna se va afla in sectorul Comunicarii din astrograma lor. Deci, vor avea multe invitații de onorat sau vor fi gazde excelente pentru o mulțime de prieteni. Bijuteriile…

- Relația dintre Florin Salam și Roxana Dobre, femeia pe care, pana de curand, o considera soția lui, pare sa fie deteriorata extrem de grav. Iar asta pentru ca, pare-se, manelistul este decis sa intre in Noul An singurel...

- Chiar daca anul acesta viatile lor s-a schimbat in totalitate, dupa ce au aflat ca vor deveni parinti, Keo si Misty se despart de Revelion. Separarea a plecat de la un motiv cat se poate de intemeiat: banii.

- Guvernul urmeaza sa discute, in ședința de joi, un memorandum pentgri acordarea unui ajutor de stat angajaților din industria IT, care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat. Astfel, potrivit unui comunicat remis presei, Executivul…

- Superstitiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care considera ca in acest fel le va merge bine in Noul An. Printre superstitiile si obiceiurile de sfarsit de an se numara și consumarea anumitor alimente, despre care se spune ca aduc noroc.

- Un grup de tineri se costumeaza in seara de Ajun si colinda pe la casele oamenilor din Valea Ilvelor, judetul Bistrita-Nasaud. Traditia unica a Belciugarilor se mai pastreaza si astazi, cand oamenii primesc colinda fiind convinsi ca acest obicei le va aduce bogatie in anul care vine.

- Sezonul 2017-2018 va fi ultimul pentru Valentin Ghionea in tricoul lui Wisla Plock. Anunțul a fost facut ieri de catre vicecampioana Poloniei, pe site-ul oficial al clubului. Vali Ghionea a ajuns la Wisla de la Constanța in 2012 și a intrat rapid in inimile suporterilor polonezi. Internaționalul roman…

- NEWS ALERT Medicul Lucan, dus la audieri la DIICOT Bucuresti Medicul Mihai Lucan a ajuns, joi, la sediul DIICOT din Bucuresti, acesta fiind adus de la Cluj, dupa ce, in cursul zilei de miercuri s-au facut perchezitii la domiciliul lui. Doctorul va fi audiat de procurori, iar acestia vor decide care…

- Pentru Craciun si Revelion, bugetul mediu al romanilor care locuiesc in marile orase a crescut anul acesta la circa 1.750 de lei, cu 50 de lei peste cel de anul trecut si cu 200 de lei mai mult fața de cel din 2013. Un roman va cheltui, in medie, 685 de lei pentru cozonaci, carne si alte preparate,…

- Continua dezbaterile la bugetul de stat pentru anul viitor Proiectul bugetului de stat pentru anul viitor s-a dezbatut, si marti, în Parlament, în ritm alert, ceea ce a adus critici din partea opozitiei. Reporter, Catalin Purcaru: "Dupa mai bine de patru ore de dezbatere,…

- Da, știu, sunt conștient de faptul ca un jurnalist ar trebui sa fie imparțial, ca ziaristul ar trebui sa aiba capacitatea emoționala sa nu fraternizeze cu nicio parte dintr-un subiect. Permiteți-mi, insa, ca in cazuri extreme, sa dezbrac aceasta haina, sa pot redeveni pentru cateva momente tata și soț,…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit, la intrarea in țara, un cetațean roman care conducea un autoturism marca Mercedes C180, in valoare de 93.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritațile germane. In data de 10 decembrie 2017, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Nicolae Stanciu a dezamagit în acest sezon la Anderlecht, motiv pentru care va fi cedat de gruparea belgiana. Presa araba a anuntat ca mijlocasul român e dorit în Arabia Saudita de Al-Hilal.

- Parlament: Calendarul dezbaterilor si aprobarii bugetului de stat Camera Deputatilor, sala de sedinte foto: Rador Conducerea parlamentului a stabilit calendarul dezbaterilor si aprobarii bugetului de stat si al asigurarilor sociale pe 2018. Începând de astazi si pâna…

- Fundasul Vlad Chiriches isi va prelungi contractul cu Napoli pana in 2022, a anuntat, marti, presa italiana. Internationalul roman in varsta de 28 de ani eeste considerat o alternativa pentru cuplul defensiv Koulibaly - Albiol.Contractul lui Chiriches cu Napoli expira in 2020, insa el este…

- Ministerul german de Interne a anunțat ca solicitanții de azil ale caror cereri au fost respinse pot solicita un ajutor financiar de pana la 3 mii de euro daca opteaza sa se intoarca de bunavoie in țarile lor de origine.

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat, scenarii care nu folosesc deloc viitorului tarii. „De teama Justitiei si a statului…

- Oficiali din Primaria Brasov au confirmat faptul ca, incepand cu 1 decembrie contractul dintre Primaria Brașov și Miklos Gantz inceteaza, cu acordul ambelor parți. Tot oficil, atribuțiile acestuia vor fi preluate de viceprimarul Laszlo Barabas. Ce nu s-a spus pana acum sunt motivele pentru care Gantz…

- Eugen Borș, patronul unei firme de construcții din Roman apreciate pentru lucrarile de restaurare pe care le-a facut, de-a lungul anilor, la monumente istorice din județul Neamț, a oferit un ajutor ”calduros” șantierului arheologic de la Schitul Nifon vechi. 1 de 4 ”Firma domnului Borș lucreaza la restaurarea…

- Situația lui Nicolae Stanciu la Anderlecht se complica pe zi ce trece, existand șanse importante ca cel mai scump transfer din istoria echipei belgiene sa fie vandut in iarna. Romanul a fost aparat de Philippe Albert (24 de ani), jucator care a evoluat la Anderlecht intre 1991 și 1994 "Stanciu a primit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a incheiat duminica deplasarea de o saptamana in Statele Unite ale Americii, ocazie cu care s-a intalnit cu mai multi parlamentari republicani si democrati, inclusiv cu fostul candidat la presedintie Ted Cruz, dar si cu reprezentanti ai Departamentului de Stat…

- Florin Andone (24 de ani) nu traverseaza o perioada buna in cariera. Atacantul nu reuseste sa confirme la echipa nationala, iar la Deportivo La Coruna a ajuns rezerva. Situatia s-ar putea schimba in iarna, atunci cand gruparea spaniola spera sa-l vanda pe internationalul roman.

- Cristiano Ronaldo vrea sa plece de la Real Madrid în sezonul viitor, iar conducerea clubului spaniol de fotbal cunoaste deja intentia atacantului portughez, informeaza presa iberica. Conform cotidianului sportiv AS, care citeaza postul de televiziune Mega TV, starul lusitan doreste…

- Administrația Prezidențiala și-a exprimat clar opinia dupa ce președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca liberalii vor depune o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Tudose. Orban a anunțat ca PNL va incepe negocierile cu toate partidele si formatiunile parlamentare, cu exceptia PSD, in vederea…

- Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a calificat drept "un spectacol gratuit si grotesc" ceea ce s-a intamplat luni dimineata la sediul DNA, unde a fost chemat liderul PSD Liviu Dragnea, si spune ca aceasta intamplare reprezinta "o palma pe obrazul Romaniei". "Liviu Dragnea a oferit…

- PNL Bistrița-Nasaud critica in continuare modul in care PSD guverneaza Romania. Ioan Turc acuza PSD ca a luat masuri foarte proaste, care vor avea efecte dezastruoase asupra acestei țari. De asemenea, il critica dur pe președintele PSD Liviu Dragnea, pus astazi sub acuzare intr-un nou dosar.

- Decizia celor de la ALDE de a-și infrunta partenerii de guvernare și de a se mobiliza pentru a impune doua tururi de scrutin in alegerile locale este o schimbare de discurs interesanta a acestui partid, ramas prea multa vreme satelit a guvernarii.

- Șasele ca Vlad Chiricheș sa mai continue la Napoli sunt din ce in ce mai mici. Les-transferts.com anunța ca fotbalistul are mari șanse sa lase Italai pentru Franța. Bordeaux, Lille și Nantes sunt echipele care il doresc pe fundașul și capitanul echipei naționale, asta dupa ce in vara a fost la un pas…

- Președintele PNL Ludovic Orban va pleca in SUA alaturi de o delegație a taberei liberale formata din secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, vicepreședintele PNL Ben-Oni Ardelean (vicepreședinte al Camerei Deputaților) și președintele PNL Diaspora, Viorel Badea (președinte al Comisiei romanilor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, trebuie sa plece imediat din funcții pentru ca au mințit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anunțate. "Prim-ministrul Mihai Tudose și ministrul…

- FOTO: arhiva internet Un magistrat din cadrul Judecatoriei Motru i-a aprobat, ieri, solicitarea lui Mihai Hudișteanu, un barbat trimis in judecata pentru proxenetism, alaturi de alți doi inculpați. Fiind arestat la domiciliu pana la stabilirea sentinței finale in dosar, acesta va putea pleca…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud a vorbit astazi despre ultima situație de conflict din Singeorz-Bai. Ieri, Maxim Dumitraș se revolta pe Facebook ca primarul Ogagau i-a taiat opera de arta amplasata la intrarea in oraș. Ioan Turc s-a angajat ca lucrarea va fi refacuta și pusa la loc.

- ”Orice roman care se va imbolnavi de gripa in cursul acestei ierni, la fiecare stranut, la fiecare pastila pe care o ia, la fiecare suflare de nas, la fiecare ora cu temperatura are ceva important de facut. Sa ii afuriseasca pe pesedisti. Pentru ca nu au fost in stare sa cumpere la timp vaccinul…

- Astazi s-au implinit 17 ani de la decesul lui Catalin Hildan, regretatul capitan al echipei Dinamo. Un fost jucator dinamovist, Gicu Grozav, a facut azi un gest fantastic. A intrat in licitația organizata pentru a-l sprijini pe suporterul Cucu Mihai Daniel și a cumparat tricoul lui Hildan cu 11.000…

- Un gorjean a trait o experienta care i-a schimbat viata. El s-a aflat in moarte clinica in urma unui infarct si a fost readus la viata cu ajutorul electrosocurilor. Virgil Maftei, in varsta de 64 de ani, sustine ca a avut o viziune si ca a fost in lumea de dincolo. In noaptea de Revelion dintre anii…