Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania nu si-a atins scopul privind caderea Guvernului, dar va continua eforturile pentru atingerea acestui obiectiv de care Romania are nevoie, a declarat joi presedintele Uniunii, deputatul Dan Barna."Nu ne-am atins scopul, scopul fiind ca acest Guvern Dancila -Dragnea care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, intr-o emisiune la B1 TV, ca atitudinea UDMR este contrara sondajelor de opinie potrivit carora doar 4 la suta din electoratul maghiar are incredere in presedintele PSD, Liviu Dragnea. „Lucrurile sunt clare, UDMR nu poate sa induca opinia publica in eroare,…

- Senatorul Adrian Tutuianu a postat pe Facebook argumentele care-l fac sa nu sustina motiunea de cenzura a opozitiei, pe care o considera formala. El afirma ca are „incredere” in Ludovic Orban cata are si in Liviu Dragnea, “urat de marea majoritate a populatiei”. Iata cateva considerații „despre #moțiunea…

- MOȚIUNE CENZURA. Ludovic Orban a declarat, la Digi24, ca Opoziția mai are nevoie de 65 de voturi. MOȚIUNE CENZURA. ”Mai avem nevoie de 65 de voturi. Parlamentarii care sunt independenți astazi și care il urmeaza pe Victor Ponta sunt alaturi de noi și susțin aceasta moțiune de cenzura. Important…

- ”Mai avem nevoie de 65 de voturi (pentru a trece moțiunea – n. red.) (…) Parlamentarii care sunt independenți astazi și care il urmeaza pe Victor Ponta sunt alaturi de noi și susțin aceasta moțiune de cenzura. Important e sa-ți vina din celelalte grupuri: din grupul PSD, din grupul ALDE, de la UDMR,…

- PNL a anuntat o motiune de cenzura pentru aceasta sesiune parlamentara. Ludovic Orban a declarat ca motiunea va fi depusa in intervalul 10-12 decembrie. Viorica Dancila are insa un plan de sabotare a demersului, in conditiile in care majoritatea parlamentara este amenintata de "tradari" din partea…

- Opozitia nu mai are sanse sa darame Guvernul Dancila printr-o motiune de cenzura, asta crede liderul PMP, Eugen Tomac. Acesta susține ca de vina sunt USR și PNL.Liderul Partidului Miscarea Populara nu crede ca motiunea de cenzura va mai avea vreo sansa sa treaca: „Din pacate, o spun cu regret…

- Eugen Tomac spune ca Opozitia a ratat doua momente potrivite pentru a depune motiunea de cenzura. „Noi din prima zi a acestei sesiuni parlamentare am propus sa initiem o motiune de cenzura, pentru ca societatea asta astepta, de exemplu, de la Opozitie. Dupa reprimarea populatiei intr-un mod…