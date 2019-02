Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, joi, o scrisoare deschisa premierului Vioricai Dancila în care îi cere sa respecte deviza 'mândru ca sunt român' si sa sustina candidatura Laurei Codruta Kovesi în

- "Este suficient faptul ca PSD si ALDE s-au compromis fara drept de apel la nivelul Parlamentului European si au devenit paria in familiile politice europene de care apartin. Obtuzitatea si aversiunea personala impotriva unui roman, care are sansa de a ocupa o pozitie de prim rang in arhitectura europeana,…

- Ludovic Orban someaza Guvernul sa dea "un mandat de vot favorabil" candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru pozitia de Procuror sef al Uniunii Europene. "Este suficient faptul ca PSD si ALDE s-au compromis fara drept de apel la nivelul Parlamentului European si au devenit paria in familiile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis, joi, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila in care someaza Guvernul sa dea "un mandat de vot favorabil" candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru pozitia de Procuror sef al Uniunii Europene. "Este suficient faptul ca PSD si ALDE s-au compromis…

- Liderul PNL Ludovic Orban a criticat, joi, votul ambasadorului roman acreditat la Consiliul UE, impotriva Laurei Codruta Kovesi, la sefia parchetului European. El spune ca acesteia ar trebui sa ii fie retrasa cetatenia. Liderul liberal a mai spus ca George Ciamba si Teodor Melescanu ar trebui sa-si…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca "guvernul Dragnea – Dancila își bate de joc de comunitațile locale din prin taierea cu 30% a bugetelor locale din impozitul pe venit pentru acest an", el acuzând executivul de faptul ca "face un șantaj politic ordinar cu banii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca decizia președintelui Klaus Iohannis de a prelungi mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea SMG respecta legea. Liderul liberalilor a mai spus ca premierul Dancila nu are temei constituțional pentru a ataca la CCR decretul, relateaza…

- Liderul deputaților PSD Dan Nica a condamnat vehement atacurile lui Ludovic Orban la adresa premierului, in timp ce eurodeputatul PSD Gabriela Zoana a spus ca așteapta ca președintele PNL sa iși ceara scuze public Vioricai Dancila „pentru vocabularul grobian”.Nica precizeaza ca atacul lui…