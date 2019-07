Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, sambata dimineața, pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Dor Marunt, din județul Calarași, dupa un accident intre o mașina și un camion. Nu au fost inregistrate victime, conform Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus, marti, ca Violeta Alexandru sa preia functia de presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares…

- Probleme la zi: Codul Administrativ. Pentru cine si de ce? Probleme la zi. 11 iunie 2019. Subiect: " Codul Administrativ. Pentru cine si de ce ?" Invitati: în studio: - dl. Dumitru Gherdan, vicepresedinte al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratia…

- Jandarmeria Romana a lansat o licitație pentru cumpararea a maximum 1.600 de pistoale cal. 9x19 mm SA/DA, in vederea dotarii personalului din structurile de acțiuni speciale și antiteroriste. Valoarea totala estimata este de peste patru milioane de lei, conform Mediafax.Jandarmeria a lansat…

- ACS Poli Timișoara s-a dovedit cea mai paguboasa și trista fila din istoria fotbalului banațean, provocand nu doar cheltuieli absurde, dar și scindarea iubitorilor de fotbal din oraș și, din pacate, coborarea nivelului performanței sportive spre diviziile inferioare. Principalul artizan al acestei intreprinderi…

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CEx), ca membrii partidului au votat ocuparea unor posturi vacante de ministru. Astfel, s-a votat ca Titus Corlăţean să fie propus vicepremier, Ministerul Justiţiei…

- Și liderii USR Timiș au ales sa voteze, in jurul orei 10.00, tot la Școala Generala Nr. 30, din cartierul Soarelui, la fel ca și primarul Nicolae Robu. Dupa ce a ieșit de la urne, Cristian Moș, președintele USR Timiș, a declarat presei ca a votat „pentru schimbarea pe care romanii o așteapta de 30 […]…

- Mandru foc dupa mitingul PNL de la Bucuresti, liderul pe Timis al partidului a decis sa-si consulte prietenii de pe Facebook asupra intentiilor de vot pentru europarlamentare. Problema e ca, se pare, rezultatele nu au iesit asa cum trebuia, iar sondajul respectiv a disparut pur si simplu! Daca nu iese…