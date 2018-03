Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar."Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Intr-un forum organizat la Moscova, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, a declarat ca el poate fi considerat președintele tuturor moldovenilor și crede ca poprul moldovenesc trebuie sa organizeze un referendum ca sa se decida ce Istorie trebuie de studiat in școli, cea a Romanilor sau a Moldovei.

- Întrebata daca va coopera cu democratii în cazul în care Vlad Plahotniuc se retrage din politica, liderul PAS, Maia Sandu, a declarat ca presedintele PDM nu are intentia de a se retrage de bunavoie din politica, pentru ca asta ar însemna „justitia sa-l ajunga din urma”. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la cateva ore dupa ce a fost achitat definitiv de Curtea Suprema, faptul ca i s-a facut dreptate si ca politicienii nu ar mai trebui sa incerce sa intre cu „bocancii in Justitie“.

- Liderul liberal Ludovic Orban a fost achitat luni de acuzația ca ar fi cerut bani unui om de afaceri pentru campania electorala. Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a confirmat verdictul primei instanțe, astfel ca președintele PNL beneficiaza de o decizie definitiva a justiției. Ludovic Orban…

- ”In PSD cea mai importanta funcție e de membru, am facut parte din echipa de campanie din 2016, județul la care am fost președinte a obținut cele mai bune rezultate din țara și lucrul acesta ma determina sa gandesc in continuare in funcția de decizie a CExN daca voi candida sau nu.” a spus Niculae…

- PNL considera ca cererea de revocare a sefei DNA nu este justificata Președintele PNL, Ludovic Orban. Foto: facebook.com/pnl.ro Liberalii considera ca raportul ministrului Tudorel Toader, pe baza caruia acesta a cerut revocarea procurorului sef al DNA, nu este argumentat juridic. "Am…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, va fi consiliat pe probleme sportive de presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean, care solicitat sa precizeze care va fi primul proiect pe care il va propune liberalilor a raspuns: „Toata lumea la sport”.

- Liderul liberal Ludovic Orban afirma ca in aceata seara s-a putut vedea ca ministrul Justitiei Tudorel Toader este de fapt avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere, el considerand ca nu e totul pierdut, pentru ca exista CSM, presedintele, PNL si oamenii care protesteaza in strada.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca nu exista niciun element care sa modifice achitarea in dosarul lui. DNA a cerut pedeapsa cu inchisoarea orientata spre minimum, dupa ce, in prima instanta a cerut o pedeapsa medie, tot cu executare.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Ludovic Orban considera ca „prezumția de nevinovație…

- Scriitorul Gabriel Liiceanu a afirmat zilele trecuta ca Laura Codruta Kovesi ar fi cel mai bun presedinte al Romaniei. Sperantele acestuia sunt curmate de presedintele PNL, Ludovic Orban, care reafirma ca liberalii il vor tot pe Klaus Iohannis la Cotroceni si dupa 2019."PNL are o decizie a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la ultimul termen in dosarul in care este judecat pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, ca asteapta ca instanta sa consfinteasca faptul ca nu a sarvasit nicio infractiune. Liberalul a fost achitat in faza de fond,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara. "Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si…

- Ludovic Orban, președintele PNL, crede ca niciun alt partid de opoziție din 1990 pana in prezent nu a fost atat de activ cum a fost Partidul Național Liberal in cele șase luni de cand a preluat conducerea acestei formațiuni. Liderul liberal a declarat la Digi24 ca PSD se prabușește in sondaje, dar…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o „problema de aritmetica" si greseste „lasand impresia ca se lupta cu PSD". Mai mult, liderul maghiarilor a precizat ca PNL „Nu va da jos PSD” bagand „cutite” in UDMR, și…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la interviurile Europa FM, ca liderul PNL, Ludovic Orban, ”are o problema de aritmetica” si i-a spus, luni dimineasa, cand au baut o cafea: ”Ludovic, daca vrei sa-mi faci curte, gaseste un alt text. Asta merge la copii mai tineri, nu la mine”. Kelemen…

- Kelemen Hunor l-a refuzat pe Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a incercat sa-l convinga pe șeful UDMR sa voteze impotriva Guvernului Dancila."Oricine vrea sa discute cu mine, ușa e deschisa. M-a sunat aseara tarziu, am baut de dimineața o cafea și cu asta-basta. Ca sa ma convingi inainte…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Liderul UDMR a precizat ca decizia privind votul pentru noul Guvern va fi luata in 29 ianuarie, in grupurile reunite ale Parlamentului. Atunci, Cabinetul Dancila ar urma sa primeasca votul alesilor. Kelemen Hunor, presedintele UDMR: „Nu stiu daca va fi un guvern mai bun sau mai prost. Important este…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- Liderul PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa aiba o opozitie unita ar fi cerut PNL sa propuna un candidat pentru functia de premier, afirmand ca PMP ar fi sustinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar si pentru ”frumusetea jocului”. ”Daca voia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- Orban, dupa un an de guvernare PSD-ALDE: Au indeplinit doar 33 de masuri din cele 724 Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca PSD trebuie sa inceteze "ciolaniada" pentru posturile din Guvern si sa nu ii mai nominalizeze in Cabinet pe niciunul dintre cei care au mai fost ministri.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze Ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita, afirmand ca PNL va sprijini persoanele vizate de noile reglementari fiscale sa atace in instanta Ordinul ANAF.…

- Orban: Iohannis a avut de ales intre doua rele Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca nu il poate acuza pe Klaus Iohannis pentru ca a respectat votul democratic si a nominalizat-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier, afirmand ca avea de ales intre „doua rele” si ca oamenii…

- Intrebat daca, in cazul in care PNL ar fi venit cu o propunere de premier s-ar fi numit pe el insusi, Ludovic Orban a spus ca el a fost achitat in dosarul in care era suspectat ca s-a folosit de functia din partid ca sa obtina bani in campania din 2015 pentru Primaria Capitalei. ”Eu sunt…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL.El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de…

- Scenarii politice posibile Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Conducerea PSD l-a propus pe vicepremierul Paul Stanescu pentru a asigura interimatul la Palatul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca premierul Mihai Tudose este „un fel de Dragnea de Braila”, intre cei doi nefiind nicio diferenta, amandoi fiind „la fel de rai, de nocivi si parca rupti de realitate”. Liderul liberalilor a adaugat ca partidul pe care il conduce este oricand pregatit…

- Liderul de la Casa Alba a afirmat vineri ca SUA raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar a avertizat ca aliatii europeni si Congresul trebuie sa lucreze cu el pentru a remedia 'lacunele dezastruoase' ale acordului.Presedintele american a confirmat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…

- "Implicarea presedintelui - am spus-o care este. El patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca sa prelungeasca, sa perpetueze sistemul stramb care s-a instaurat in Romania. Asta cred ca e marea problema a Romaniei in momentul de fata. In loc ca presedintele…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP. "Pe 9 decembrie, premierul irakian (Haider al-Abadi) a anuntat victoria…