Ludovic Orban: Florin Iordache a solicitat asistenţa Comisiei de la Veneţia, dar instituţional nu poate ”Dnul Iordache, trebuie sa stiti, ca in plenul Comisiei de la Venetia, probabil fiind literalmente zdrobit de analiza critica facuta de experti, a solicitat Comisiei de la Venetia asistenta Comisiei in elaborarea modificarilor pentru transpunerea in legislatie a recomandarilor Comisiei de la Venetia. Evident ca oficialii Comisiei de la Venetia ii raspund dnului Iordache ca nu este cel care institutional poate sa apeleze la Comisia de la Venetia ca sa asiste procesul de elaborare, si i-au zis ca asteapta solicitarea din partea Guvernului sau din partea conducerii Camerelor. Asteptam ca dnul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Consider ca trebuie sa fie luate in seama, cu maxima responsabilitate, toate recomandarile Comisiei de la Venetia, care cer o reevaluare totala a amendamentelor ambelor Coduri si traduc acest mesaj in felul urmator: 'Comisia de la Venetia cere Parlamentului sa elaboreze legi pentru romani, nu Coduri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a informat, joi, Comisia de la Venetia, printr-o scrisoare adresata presedintelui si secretarului general al acestui for, Gianni Buquicchio si Thomas Markert, in legatura cu Ordonanta care modifica legile Justitiei. "PNL, in calitate de initiator la nivelul…

- "PNL, in calitate de initiator la nivelul Adunarii Parlamentare al Consiliului Europei al demersurilor care au dus la sesizarea Comisiei de la Venetia de catre Comisia de Monitorizare a APCE asupra modificarilor aduse Legilor Justitiei din Romania, ne consideram indreptatiti moral sa va aducem la…

- Daca crestin demoratii sunt de parere ca asocierea rezolutiei cu activarea Articolului 7 din Tratatul UE este „excesiva”, nu reflecta realitatea din tara si spun ca sunt ingrijorati pentru soarta romanilor, pentru ca „nu a fost totusi vorba despre o lovitura de stat”, socialistii spun ca vor cere…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat de ieri ca membrii Comisiei de la Venetia au fost de acord cu OUG pentru Legile justitiei si ca joi va trimite draftul la CSM pentru aviz, urmand ca, saptamana viitoare, sa fie adoptata ordonanta. Despre acest subiect i-a informat pe liderii coaliției…

- Premierul Viorica Dancila l-a asigurat pe presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in cadrul unei intrevederi avute la Strasbourg, ca legile justitiei din Romania urmaresc alinierea la legislatia europeana si s-au efectuat in deplina transparenta si in dialog cu partenerii europeni, inclusiv…

- El s-a referit la dezbaterea de marti din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European (PE) privind situatia din Romania. "Apreciez foarte mult ce a spus ministrul de Justitie, sa discutam punctual anumite lucruri, sa vedem daca legile justitiei pe care noi le-am votat in Parlament…

- Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European (PE) a programat pentru luni seara la Strasbourg o reuniune extraordinara, in cadrul careia membrii acestei comisii vor avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind 'situatia din Romania,…