Ludovic Orban: Falimentul guvernării PSD-ALDE este tot mai evident „Vasilica Viorica poate sa se "laude" ca ne-a adus pe primul loc in Europa in multe clasamente. Avem cea mai mare inflatie din Europa, aproximativ 4%. Suntem in fruntea clasamentului si la deficitul bugetar, cu 1,7% din PiB. Conducem si la deficitul comercial, cu peste 15 miliarde de EURO pe 2018 si cu o crestere de 30% pe primele 5 lun iale anului 2019, comparativ cu primele 5 luni din 2018. Suntem in varful topului si la pretul cu care cumparam gazul din Rusia. Inca vreo cateva astfel de clasari pe locul 1 si ne scot de tot din... clasament. Falimentul guvernarii PSD-ALDE este tot mai evident.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

