Stiri pe aceeasi tema

- „E depașit demult episodul acesta. Eu comunic zilnic cu prietenul meu Rareș Bogdan. Se simte o oarecare nemulțumire, apoi revine (asupra declarației sale - n.r.). Formatul a fost sa mearga președintele plus alți șase reprezentanți. Eu am vrut sa participe persoanele cel mai implicate in pact. Eu…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca nu se teme de europarlamentarul Rareș Bogdan. De asemenea, Ludovic Orban susține ca proaspatul ales in Parlamentul European trebuie sa invețe ce inseamna lucrul in echipa.Citește și: Viorica Dancila a triumfat, la Bruxelles, dupa condamnarea lui Liviu…

- Primarul Felix Borcean spune ca a ținut cont de mesajul președintelui PNL Caraș-Severin, Marcel Vela, atunci cand actualul edil a fost schimbat din funcția de lider al PNL Caransebeș. Potrivit lui Borcean, a fost poate pentru prima și ultima oara cand a ascultat de spusele lui Vela. „Au fost…

- Intrebat daca, in ședința grupului PNL din parlament, i se cere demisia șefului PNL, Ludovic Orban, Rareș Bogdan a spus ca: ''Cat am fost eu acolo, nu am auzit. Am mai ieșit de la ședința pentru colegii de la o alta televiziune... doar daca atunci s-a intamplat. Timp de 4 ore, am fost cam…

- "Nu știam nimic despre aceasta declarație. Vorbiți cu președintele partidului, cel care a facut aceasta declarație. Acum aflu și eu. Este foarte riscant pentru ca avem o mulțime de "creiere" care au parasit Romania. Cel mai bine ar fi sa primiți lamuriri de la domnul Orban. Eu pot sa va zic ca nu…

- Autor: Cornel NISTORESCU Nu mi-am imaginat niciodata ca primarul Iohannis ar putea deveni un asemenea președinte. Ciufut, incruntat, inchis la orice sugestie din afara, razbunator și atit de primitiv in felul in care ințelege disputa politica. Iohannis blocheaza Romania. Klaus Iohannis se poarta ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a explicat, vineri, de ce l-a ales pe jurnalistul Rares Bogdan sa deschida lista partidului pentru alegerile europarlamentare. Orban a enumerat mai multe motive, printre care faptul ca Rares Bogdan a mai fost membru PNL, in trecut, dar si ca ar fi fost varful de lance…