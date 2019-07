Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat luni, la Parlament, ca PSD il va susține pe Mugur Isarescu la șefia BNR, iar pe Florin Georgescu in funcția de prim-viceguvernator.„PSD il va susține pe Mugur Isarescu. In același timp, PSD va avea posturile de prim-viceguvernator, viceguvernator...Florin…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL a decis sa ii desemneze in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei pe Eugen Nicolaescu si Virgil Stoenescu, ca...

- PSD ii va propune in Consiliul de Administrație al BNR pe actualul prim-viceguvernator al instituției Florin Georgescu și pe Gheorghe Gherghina, actual membru in CA, au afirmat surse din partid, pentru MEDIAFAX. PNL il susține in continuare pe Eugen Nicolaescu in funcția de viceguvernator.Surse…

- Plenul comun al Parlamentului urmeaza sa voteze, miercuri, noua componenta a conducerii Bancii Nationale a Romaniei, actualul guvernator, Mugur Isarescu, fiind sustinut atat de coaltia PSD-ALDe cat si de PNL, pentru continuarea mandatului. Printre numele vehiculate pentru functiile de conducere din…

- Presedintele Consiliului Fiscal Ionut Dumitru si fostul sef al ASF Dan Radu Rusanu sunt propunerile PNL, respectiv ALDE pentru functiile de viceguvernator al Bancii Nationale a României (BNR), potrivit unor surse apropiate situatiei. Acestea spun ca, în timp ce Mugur Isarescu ramâne…

- Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara in perioada 1-5 iulie, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Am luat decizia convocării unei sesiuni extraordinare, săptămâna viitoare, 1-5 iulie, unde vom discuta despre numirile la Consiliul Fiscal, la BNR",…

- Șefii Bancii Naționale a Romaniei au atras atenția, in timpul ultimei ședințe a Consiliului de Administrație, ca rata anuala a inflației a continuat sa creasca deasupra intervalului țintei in perioada recenta, urcand de la 3,83 la suta in februarie, la 4,03 la suta in martie și la 4,11 la suta in aprilie…

- Viceguvernatorul BNR Liviu Voinea, membru in consiliul de administrație al bancii centrale din 2014, va fi noul reprezentant al Romaniei la Fondul Monetar Internațional (FMI). Acesta va parasi funcția de viceguvernator incepand cu data de 26 august, a transmis joi banca centrala. ”In vederea preluarii…