- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii sunt pregatiti in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, aratand ca in noua sesiune parlamentara va fi depusa o motiune de cenzura. “PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii, avem oameni…

- Partidul National Liberal va depune miercuri motiunea de cenzura impotriva Guvernului, au declarat surse politice pentru Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta, saptamana trecuta, ca proiectul motiunii de cenzura a fost adoptat de principiu de conducerea partidului si au fost demarate negocierile…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat, joi seara, ca liberalii isi vor asuma guvernarea, in cazul in care motiunea de cenzura pe care o vor depune va fi adoptata. El a afirmat ca PNL va incepe negocierile cu partenerii din opozitie, dar si cu fiecare…