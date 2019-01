Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat duminica rezultatul sondajului privind scorul partidelor: 27% PNL, iar PSD 30% . Sondajul a fost facut prin operarea fața în fața a 26 de mii de cetațeni, conținând și date privind încrederea oamenilor în Guvern și percepția acestora…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica prestatia din Parlamentul European a ministrilor de Interne si Justitiei, Carmen Dan, respectiv Tudorel Toader, afirmand ca declaratiile acestora au facut de ras Romania. 'Tudorel Toader si Carmen Dan au facut de ras Romania in Parlamentul European, avand…

- Razboiul politic din Romania, dintre PSD și Guvern, pe de-o parte, și președintele Klaus Iohannis, pe de alta parte, a ajuns și in Armata. Batalia a culminat chiar intr-o ședința a CSAT, ultima din acest an, in care președintele a prelungit, fara a primi propunerea de la Guvern, mandatul generalului…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a facut luni un apel la parlamentari sa voteze motiunea de cenzura si sa trimita acasa acest Guvern "care omoara Romania si omoara si PSD". "Riscul este unul foarte mare (n.r. - elaborarea unei ordonante pe amnistie si gratiere). Chiar daca in cadrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca discursul liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost "delirul unui dictator nebun" care este capabil sa condamne Romania la "cea mai intunecata perioada a sa". "Am urmarit profund ingrijorat delirul unui dictator nebun capabil sa condamne Romania la…

- Președintele PNL, Ludovic Orban considera ca premierul și actualul guvern nu va da ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere in pragul preluarii de catre Romania a președinției Consiliului European și ca acest lucru ar fi o ”crima” impotriva Romaniei la nivel...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca someaza PSD sa abandoneze retorica urii etnice si xenofobe si sa il excluda pe Ilan Laufer din randul membrilor sai. Orban subliniaza ca refuzul numirii lui in functia de ministru al Dezvoltarii Regionale nu are nicio legatura cu originile sale etnice,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a condamnat in termeni duri infiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare prin ordonanta de urgenta aratand ca acesta va fi cea mai mare escrocherie din Romania de dupa Revolutie si le va permite liderilor PSD si ALDE sa praduiasca sume importante pentru ca…