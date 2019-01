Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, duminica, Guvernul in privinta achizitiei de corvete si considera ca Romania ar fi putut beneficia de deja o ”prima corveta fabricata”, daca Executivul nu ar fi blocat si ar fi finalizat procedura adoptata in 2016.

- "Doamna prim-ministru este pregatita pentru aceste sicane si trebuie sa mergem mai departe. Nu o sa stea guvernarea si Guvernul si majoritatea in loc din acest motiv. Toate sicanele pe care le face presedintele nu ne pot impiedica sa adoptam masurile pe care le-am programat in programul de guvernare,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca, 'in traducere libera', presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuza guvernul de la Bucuresti de 'incompetenta si analfabetism functional si confirma faptul ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei care s-au cocotat in fruntea…

- Președintele USR, Dan Barna, a avertizat Guvernul ca emiterea unei ordonanțe pentru amnistie și grațiere va determina ample mișcari de strada. Barna anunța ca USR se va alatura protestelor pâna când cabinetul Dancila va cadea.

- Presedintele PNL Ludovic Orban considera ca Parlamentul European si Comisia Europeana au aratat clar faptul ca Executivul de la Bucuresti si majoritatea parlamentara PSD - ALDE sunt in afara valorilor si principiilor europene, in afara reglementarilor care stau la baza functionarii UE, potrivit Agerpres.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Parlamentul European si Comisia Europeana au aratat clar faptul ca Executivul de la Bucuresti si majoritatea parlamentara PSD - ALDE sunt in afara valorilor si principiilor europene, in afara reglementarilor care stau la baza functionarii UE. "Coalitia PSD…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, dupa ce Guvernul a adoptat OUG privind introducerea salariului minim garantat in plata, ca Executivul nu trebuie sa aiba nicio treaba cu stabilirea salariului minim brut pe economie.Mihai Fifor reacționeaza dupa incidentul ruso-american…

- ​Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la documentul trimis de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorivici, catre CE care prevede inghețarea salariilor din anul 2019, ca social-democrații sunt niște "parșivi cu doua fețe", una spun instituțiilor UE și alta comunica public in Romania, transmite…