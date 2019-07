Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile aduse Codurilor penale de catre PSD-ALDE sunt nocive și contrare Constituției, spune sful statului, intr-un comunicat oficial, ca reactie la declararea Codului Penal si de Procedura Penala neconstitutionale. Potrivit lui Iohannis, decizia pronunțata astazi de catre Curtea Constituționala,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, subliniaza ca modificarile aduse Codurilor penale trebuie respinse in integralitate de Parlament si apreciaza ca decizia de luni a Curti Constitutionale a Romaniei (CCR) cu privire la acestea reprezinta o "victorie amara". "Decizia Curtii Constitutionale in privinta…

- "Sesizarea noastra si a Presedintelui Klaus Iohannis, depusa alaturi de ceilalti colegi din Opozitie a fost admisa asa cum era firesc sa se intample si cum era de asteptat pentru orice magistrat responsabil in exercitiul functiei de judecator constitutional.In urma deciziei de astazi a…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a apreciat luni, in urma deciziei CCR pe modificarile aduse Codurilor penale, ca cele doua acte normative trebuie respinse in integralitate de Parlament:Decizia Curții Constituționale in privința modificarilor aduse Codului Penal și a Codului de Procedura Penala…

- Judecatorii Curtii Constitutionale au luat luni o decizie in ceea ce priveste constitutionalitatea modificarilor aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala. Codurile penale sunt neconstitutionale, a decis Curtea Constitutionala. Conform unor surse din CCR, codurile au fost declarate neconstitutionale…

- "Tocmai PSD, condus astazi de Viorica Dancila, impreuna cu ALDE, a actionat in favoarea infractorilor, in mod sistematic, schimband legislatia, doar pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea, cel care a spus public "imi cer iertare romanilor din puscarii". Dancila nu s-a delimitat in niciun moment clar,…

- Curtea Constituționala va dezbate, joi, obiecțiile de neconstituționalitate formulate de PNL - USR și de președintele Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse de Parlament Codului Penal și Codului de Procedura Penala, scrie Mediafax.Judecatorii CCR au amanat in șase randuri pronunțarea pe…

- Presedintele liberal Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca PNL este deschis atat pentru votul anticipat, cat si pentru votul prin corespondenta si pentru votul electronic, iar o lege in acest sens ar trebui adoptata pana pe 15 iulie. Ludovic Orban a spus ca liberalii vor cere convocarea unei sesiuni…