- "Incepand de astazi, Guvernul Dancila este un guvern minoritar care nu mai are sprijin majoritar in Parlament. Evident ca alegerile pentru Parlamentul European au aratat clar ca acest Guvern nu mai are nicio legitimitae sa guverneze pentru ca nu mai este sprijinit de cetateni, iar astazi, si la nivelul…

- O autopsie a ajuns la concluzia ca omul de afaceri Jeffrey Epstein, care a fost gasit mort in celula sa sambata trecuta, s-a spanzurat, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Biroului medicului legist din New York, relateaza Reuters si AFP, preluate de agerpres.Vezi și: Ludovic Orban,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca, in loc sa ceara demisia presedintelui Klaus Iohannis, mai bine Calin Popescu Tariceanu isi cere singur demisia, daca a fost printre semnatarii proiectului PSD-ALDE pentru revizuirea Constitutiei. „Domnul Tariceanu trebuie sa aiba grija de partiduletul care nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "ar fi fost mai bine" daca Alianta USR-PLUS nu si-ar desemna un candidat la alegerile prezidentiale. "E dreptul lor sa isi depuna candidat, ar fi fost mai bine sa nu isi depuna candidat, pentru ca in batalia cu PSD-ul e practic o faramitare a electoratului…

- Partidul National Liberal va depune miercuri motiunea de cenzura impotriva Guvernului, au declarat surse politice pentru Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta, saptamana trecuta, ca proiectul motiunii de cenzura a fost adoptat de principiu de conducerea partidului si au fost demarate negocierile…

- Motiunea de cenzura se va depune cdel mai probabil miercuri, in Parlament. Senatoarea Alina Gorghiu a declarat, marti, ca inca se poarta discutii cu toate grupurile din Opozitie, iar acest demers va fi facut pentru ca este un drept constitutional. In timp ce PNL si USR finalizeaza textul motiunii de…

- Președintele PNL Tirgu Jiu, Marcel Romanescu, ii solicita, intr-o postare publicata pe Facebook, președinteului partidului, Ludovic Orban, sa iși dea demisia, considerand ca acesta nu mai reprezinta valorile și principiile liberale. „Solicit demisia lui Ludovic Orban din funcția de președinte…