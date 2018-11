Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…

- "Am avut o solicitare din partea vicepresedintelui Senatului, Alina Gorghiu, referitoare la asistenta din partea Comisiei de la Venetia pe Codul penal si Codul de procedura penala. Aici au fost puncte de vedere diferite. Eu am mentionat faptul ca Parlamentul trebuie sa isi asume disponibilitatea…

- "Biroul executiv a adoptat un proiect de hotarare de demitere a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor care are la baza 4 imputari majore care i le formulam domnului Dragnea, toate bazate pe nerespectarea Constitutiei. A fost validata, prin decizia Curtii Constitutionale,…

- 'Biroul executiv a adoptat un proiect de hotarare de demitere a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor care are la baza 4 imputari majore care i le formulam domnului Dragnea, toate bazate pe nerespectarea Constitutiei. A fost validata, prin decizia Curtii Constitutionale,…

- O delegatie a CE condusa de Martin Selmayr, vizita la București O delegatie a Comisiei Europene condusa de secretarul general al acestui for, Martin Selmayr, face o vizita la Bucuresti, în contextul pregatirilor pentru preluarea de catre România a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.…

- Pe parcursul vizitei sale, inaltul oficial european se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul-delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu.…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru negocierile privind Brexit, Michel Barnier, se afla, astazi, intr-o vizita oficiala la Bucuresti, in cursul careia va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, presedintii Senatului si Camerei Deputatilor si premierul Viorica Dancila, informeaza news.ro.Pe…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au discutat, miercuri, despre vizita pe care președintele Senatului a efectuat-o la Parlamentul European, Tariceanu povestindu-i liderului social-democrat despre intalnirile pe care le-a avut la Bruxelles.Liderul ALDE,…