Ludovic Orban: Dragnea se pregăteşte să ofere mită electorală din fantomaticul Fond de dezvoltare şi investiţii "Vreau sa abordez un subiect legat de mita electorala din bani publici pe care o pregateste Dragnea. Mi-a fost semnalat de mai multi colegi si de foarte multi cetateni ca domnul Dragnea a anuntat ca 10 miliarde de euro sunt la dispozitia primariilor pentru a accesa fonduri din fantomaticul Fond de dezvoltare si investitii, care a fost infiintat prin Ordonanta 114. Avem informatii de la primari liberali ca sunt invitati la intalniri cu presedinti de Consilii Judetene, cu ministri din Guvern, intalniri in locatii ascunse, in care pur si simplu li se conditioneaza acordarea de proiecte finantate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

