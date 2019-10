Ludovic Orban discurs la Timişoara, la adunarea regională a organizaţiilor PNL, regiunea Vest "Excelenta voastra, domnule presedinte Klaus Iohannis, stimate colege si stimati colegi liberali,



Va marturisesc ca de fiecare data cand vin in Timisoara, vin cu emotie si de fiecare data nu pot sa uit ca Revolutia, libertatea, democratia a plecat de aici multumita tinerilor si mai varstnicilor curajosi, care au pus mai presus de viata lor libertatea fiecarui roman.



Suntem la 30 de ani de la Revolutie si este timpul sa punem punct tranzitiei. Dupa 30 de ani nu am aflat cine a tras in noi si cine este vinovat pentru cei peste 1000 de morti de la Revolutie. Dupa 30 de ani nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

