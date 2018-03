Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele liberalilor, Ludovic Orban, a precizat miercuri ca fostul premier Petre Roman si fostul senator Corneliu Dobritoiu, fost ministru al Apararii, nu sunt membri ai PNL si ca nici nu crede ca acestia au fost inscrisi in partid."Atat domnul Petre Roman, cat si domnul fost senator Dobritoiu…

- Biroul Executiv al PNL a votat, miercuri, excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. Potrivit surselor citate, decizia a fost luata cu 25 de voturi "pentru", doua "impotriva" si doua abtineri. Presedintele PNL, Ludovic Orban,…

- Peste 150 de membri ai PMP Cluj, printre care si persoane din conducere, au decis sa plece din aceasta formatiune politica si sa treaca la PNL, au anuntat marti liberalii clujeni."Membrii PMP Cluj parasesc in masa formatiunea si adera la PNL Cluj! Fostul presedinte si consilier judetean al…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca va propune la sedinta Biroului Executiv al formatiunii excluderea din partid a senatorului Daniel Zamfir. "Voi propune excluderea din partid a...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a infirmat luni eventuale discutii in partid sau in coalitie despre remanieri guvernamentale, precizand ca acestea nu se fac la televizor sau prin cafenele. "Remanierile guvernamentale nu le fac unii colegi de-ai nostri la televizor sau prin cafenea. Nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni, referindu-se la decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind proiectul de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, sa isi ceara scuze."Dupa cum bine stiti am fost…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Biroul Executiv al partidului a cerut Biroului Judetean Neamt sa revina asupra deciziei de dizolvare a Biroului Local PNL Piatra Neamt, aratand ca o echipa condusa de secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartau, a fost desemnata sa realizeze…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca o motiune de cenzura va fi initiata pana la sfarsitul acestei sesiuni, dar acest lucru se va intampla in momentul “cel mai potrivit”, cand va considera ca Guvernul este in “cea mai proasta situatie” si sunt “cele mai mari sanse” ca aceasta sa treaca,…

- Congresul PNL din acest weekend a starnit rumoare la nivel naționale, dupa ce președintele liberalilor, Ludovic Orban, i-a condamnat pe aleșii din teritoriu care fac «blaturi» cu PSD. Ioan Turc, președintele organizației județene PNL Bistrița-Nasaud, spune ca nu s-a simțit deloc vizat de aceasta remarca.

- Consiliul Național al PNL s-a intrunit duminica, la București, prezidat fiind de președintele partidului, Ludovic Orban. Cu acest prilej, s-au desprins din discursuri cateva idei interesante, in special legate de planurile liberalilor pentru anul viitor și, mai ales, pentru 2020. Pana atunci, insa,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca sambata Congresul PSD nu a fost unul al unui partid democratic si a apreciat ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba"."In Cartea Neagra elaborata de PNL veti vedea toate raspunsurile la povestile vanatoresti de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in actiunea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii vor veni cu un program de guvernare, diferit de cel al actualului partid de guvernare, „ o colectie de minciuni scoase din cartile cu baronul Munchausen”. „Ni se cere de foarte multi analisti, comentatori si foarte multi cetateni sa venim cu un…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins, duminica, orice asociere intre numele sau si redeschiderea dosarului "Transalpina 3" instrumentat de DNA, afirmand ca informatiile aparute in presa sunt tendentioase si nu au nicio legatura cu...

- ”Nu am discutat, dar pe urma am aflat ca vreti sa intrebati asa ceva si l-am intrebat pe domnul presedinte, care mi-a spus ca nu stie, dar cu siguranta instantele delibereaza si vom avea un verdict in aceasta chestiune. Mai mult nu a putut sa-mi spuna, mai mult nu stiu nici eu, nici nu cred ca este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite, propunere a liberalului Daniel Zamfir. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva. PNL a decis sa nu susțina acest demers. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Presedintele PNL, Ludovic…

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii sesizeaza Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a Ordonantei 3/2018. "Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara. "Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dăncilă va prezenta programul de guvernare şi lista Executivului. După dezbateri va urma votul asupra cererii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Neagu Djuvara a fost un reper de moralitate, eruditie si umanism. "Ne exprimam adancul regret si profunda tristete la despartirea de marele istoric, diplomat si intelectual liberal, domnul Neagu Djuvara. Nascut intr-o familie de boieri, pastrand in…

- Radu Herjeu, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), a publicat recent un articol pe blogul sau prin care a reactionat la o afirmatie a purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca. Liberalul precizase ca Ludovic Orban a discutat cu Valentin Jucan despre o amenda de 20.000 de lei aplicata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa isi asume guvernarea.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa isi asume guvernarea. ”Obiectivul nostru este ca PSD…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca profesorii Bogdan Glavan si Cristian Paun vor deveni consilierii sai pe probleme economice si politici liberale. Cristian Paun este profesor la Academia de Studii din București, fiind absolvent la Colegiului Național…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Biroului Executiv al liberalilor, ca "PSD dauneaza grav Romaniei" si ca singura solutie este ca PSD sa dispara de la guvernare. Ludovic Orban a sustinut necesitatea declansarii alegerilor parlamentare anticipate, chiar daca "este dificil…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca profesorii Bogdan Glavan si Cristian Paun vor deveni consilierii sai pe probleme economice si politici liberale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca asteapta ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa mentina decizia de achitare in cazul dosarului sau, in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. "Astept sa mi se faca dreptate, asa…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…

