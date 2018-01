Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Antena 3, ca liberalii vor vota impotriva investirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, cu intrebari pe subiecte extrase…

- Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se reunesc, duminica, pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului Guvern. „Biroul Politic Executiv a luat decizia de a convoca duminica de la ora 17,00 reuniunea Biroului Politic…

- Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis vineri ca plenul comun al Parlamentului sa se intruneasca luni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern, informeaza Agerpres.ro. Plenul comun al Legislativului este programat sa inceapa la ora 15,00, dupa ce, in cursul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Slatina, despre ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca "aproape niciunul nu e la locul lui" si ca au fost nominalizati pentru aceste functii "oameni care nu cunosc...

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu. …

- Senatorul PSD de Prahova, Radu Oprea, se afla printre nominalizarile propuse de PSD pentru noul Guvern condus de Viorica Dancila. Decizia a fost luata astazi, in forul de conducere al partidului, acolo unde liderii social-democrati au pus la punct lista finala a cabinetului. Astfel, judetul Prahova…

- Sedinta Comitetului Executiv National (CExN) in care va fi stabilita componenta viitorului guvern este in desfasurare la aceasta ora.Ludovic Orban, liderul PNL, nu rateaza momentul pentru a trimite sageți acide catre viitorul cabinet ALDE-PSD. Intr-o postare pe Facebook, acesta spune ca „acesta…

- Liderul UDMR a precizat ca decizia privind votul pentru noul Guvern va fi luata in 29 ianuarie, in grupurile reunite ale Parlamentului. Atunci, Cabinetul Dancila ar urma sa primeasca votul alesilor. Kelemen Hunor, presedintele UDMR: „Nu stiu daca va fi un guvern mai bun sau mai prost. Important este…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat miercuri ca PSD va modifica “mult” Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns “pentru ca putem”. De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a exclus luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD-ALDE, scrie News.ro. Liderul UDMR a precizat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca majoritatea parlamentara incearca sa genereze obligatii pentru cetateni care nu se gasesc in Constitutie, anunțand ca liberalii vor fi impotriva proiectului anuntat de deputatul PSD Oana Florea. Totodata, daca proiectul de lege va fi adoptat, PNL il…

- Primarul general, Gabriela Firea, il acuza din nou pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, ca ar fi dat ordin consilierilor PNL sa blocheze construirea Spitalului Metropolitan. Firea face un apel la presedintele PNL, Ludovic Orban „sa ia masuri impotriva lui Busoi”.

- "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat Ponta la Antena 3. El a adaugat ca decizia sa de a vota 'impotriva' nu este determinata de calitatile sau defectele Vioricai Dancila, ci de faptul ca, in opinia…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament 'impotriva' investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv. "PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai…

- "Este o decizie care nu coincide cu pozitia PNL. Este o decizie care, probabil, are in spate niste ratiuni pe care eu nu am putut sa le vad, sa le inteleg (...) Evident, presedintele a avut ratiuni destul de serioase. In primul rand, este vorba de Constitutie si de o aritmetica parlamentara care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca liberalii vor cere, in cadrul consultarilor de la Cotroceni, convocarea alegerilor anticipate, afirmand ca, daca i se va cere, PNL nu va refuza sa isi asume raspunderea de a forma o majoritate parlamentara care sa sprijine un guvern ”fara PSD”.

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are la aceasta ora o ședința de management cu președintele CSM, Simona Marcu, și președintele ICCJ, Cristina Tarcea, informeaza Antena3. Intalnirea are loc inainte de intrevederea pe care o avea avea marți Tudorel Toader cu șeful CEDO."Marti voi avea o…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la proiectul de modificare a codurilor penale, initiat de social democratul Catalin Radulescu, ca PSD se transforma intr-o organizatie care vrea sa ii protejeze pe cei care au savarsit fapte de coruptie.„Suntem…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, joi, majoritatii guvernamentale PSD-ALDE „sa deschida bine ochii” si sa abandoneze de urgenta agenda retrograda impotriva Justitiei, afirmand ca situatia din Romania inca poate fi corectata pentru a nu ajunge intr-o postura similara Poloniei.

- Peste 3.000 de oameni au protestat in centrul capitalei austriece, Viena, fata de investirea noului guvern de extrema-dreapta. Tinerii austrieci au scandat „Moarte fascismului!” si „Afara cu nazistii!” chiar in piata in care, in 1938, Hitler proclama anexarea Austriei la Germania nazista.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- „Cred ca sunt doi lideri cu probleme de atitudine in acest moment pe esicherul politic romanesc. Unul este Ludovic Orban, care implora achitarea, pentru asta fiind gata sa iși sacrifice partidul. Ce a facut el in aceasta seara, sa scoți PNL-ul alaturi de domnul Cioloș și USR este categoric o ratare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, duminica, cetațenilor, sa iasa in strada și sa protesteze pașnic, pentru a arata actualei puteri ca trebuie sa țina cont de ''ceea ce vrea majoritatea zdrobitoare din societate". *UPDATE Cioloș: Nu cred ca aceasta coaliție de la putere…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca in Partidul National Liberal (PNL) nu exista nici un conflict privind plafonarea dobanzilor la credite, precizand ca reprezentantii partidului sunt sustinatorii principiului "contractul este legea partilor".

- Comisia de buget, finanțe și banci a Camerei Deputaților ar putea relua, marți, votul asupra raportului Ordonanței de Urgența privind plata defalcata a TVA, dupa ce luni au fost intrunite 11 voturi pentru un raport de admitere și 11 impotriva. Luni, împotriva unui raport de admitere…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca poziția Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile Justiției coincide in cea mai mare masura cu poziția PNL și cu raportul MCV adoptat de Comisia Europeana. "Salutam poziția exprimata de Departamentul de Stat privitor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera necesara gandirea unui mecanism de finanțare a comunitaților locale care sa ii fereasca pe primari și pe aleșii locali ‘sa mai fie umiliți’ atunci cand cer bani de la Guvern pentru proiectele de dezvoltare ale unei localitați. Prezent sambata la Cluj, unde…

- Mugur Ciuvica a fost numit ”turbat” de Ludovic Orban, la o dezbatere la care s-a aflat, fața in fața, la doar un metru distanța, de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Președintele GIP nu a ramas dator și l-a catalogat drept ”bolnav psihic” pe șeful PNL.”E bolnav domnul Orban? Psihiatria e compleza.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca va propune Biroului Politic Executiv al PNL initierea si depunerea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Mihai Tudose. PNL va sesiza totodata Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala ordonanta de modificare a Codului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, la TVR 1, ca in cazul proiectului de lege privind legile justiției "totul este in neregula" iar ministrul Tudorel Toader nu și-a asumat acest proiect. "Totul este în neregula. În primul rând, felul în…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marti decizia Biroului permanent al Camerei Deputatilor privind retragerea de pe ordinea de zi a motiunii simple pe Energie si a anuntat ca documentul va fi redepus in fiecare sedinta de plen."Consider revoltator gestul reprezentantilor PSD si ALDE…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii sunt pregatiți in orice moment sa recurga la forme de protest pentru a impiedica adoptarea unor prevederi care sa afecteze independența Justiției și a cerut coaliției sa nu susțina proiectul de modificare a Legilor...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, scrie duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "Sunt solidar cu protestele de strada anuntate impotriva modificarilor PSD la legile justitiei. Am indemnat membrii si simpatizantii PNL sa participe la aceste manifestatii si la orice actiune de protest impotriva PSD. Ne…

- Dan Barna a anutat ca USR va promova in Parlament, in perioada urmatoare, o serie de initiative legislative elaborate in comun cu Platforma Romania 100. ”Avem aceleasi valori, avem aceleasi principii, multi dintre colegii mei sustin Platforma Romania 100 si de aceea noi avem o colaborare deschisa…

- Consiliul Economic si Social a dat aviz negativ modificarilor propuse de Guvern privind Codul Fiscal. Votul a fost unul covarsitor, a declarat pentru Antena 3 unul dintre membrii Consiliului, Dumitru Coarna. Avizul CES este doar unul consultativ.”Aviz negativ cu vot masiv in cele trei parți.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a indemnat pe liberali, joi, la Deva, sa respinga in corpore pachetul de masuri fiscale anuntat de Guvern. El a numit coalitia PSD-ALDE un clan primitiv care, de noua luni, a pus mana pe Romania. „In privinta pachetului de masuri fiscale, eu va propun ca Partidul…

- Klaus Iohannis a spus ca salariul mediu brut va crește cu trei lei dupa "revoluția fiscala" anunțata de PSD. Codrin Ștefanescu spune ca președintele Klaus Iohannis a avut un dublu discurs și ca nu ar fi ințeles bine despre ce este vorba cu adevarat in privința salariilor. "A venit…

- PNL, motiune simpla impotriva ministrului Finantelor PNL a anuntat ca va depune marti la Senat o motiune simpla împotriva ministrului Finantelor, Ionut Misa. Liberalii au criticat masurile fiscale anuntate de guvern, despre care spun ca vor avea consecinte negative asupra economiei…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a votat impotriva propunerilor de modificare a legilor Justiției, aratand ca liberalii vor respinge categoric aceste schimbari. "S-a votat în unanimitate poziția PNL în privința…

- Marti, la Senat, va fi depusa o motiune simpla impotriva ministrului de Finante, Ionut Misa, iar saptamana viitoare la Camera Deputatilor impotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban. ”S-a aprobat in Biroul Executiv depunerea maine a motiunii impotriva…