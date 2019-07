"Suntem hraniti in continuare cu telenovele. Ruleaza pe multe canale telenovela remanierii guvernamentale, telenovela candidaturii la presedintie a lui Tariceanu, telenovela schimbarii la fata a lui Dancila, telenovela opozitiei din PSD, telenovela Ponta la putere sau in opozitie, telenovela Dragnea mecanic auto la Rahova... In timp ce unii vor ca noi sa ne uitam la telenovele, CCR ii scapa pe corupti, guvernul prabuseste finantele publice, investitorii sunt din ce in ce mai reticenti in a investi in Romania, firmele private sunt bulversate de noi si noi reglementari absurde, sufocate de birocratie…