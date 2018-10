Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu a ințeles ce i-au reproșat liberalii care l-au contestat și ca a fost atacat "intr-un mod violent" pentru ca a votat "da" la referendum și a spus public ca este creștin și familist, insa fara a obliga pe nimeni sa-i impartașeasca opinia.PSD…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca ar fi preferat ca pozitiile publice exprimate de unii colegii ai sai la adresa conducerii partidului sa fie exprimate la adresa "esecului lamentabil al PSD", si a adaugat ca orice nemultumire ar trebui exprimata in interiorul formatiunii, scrie Agerpres.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca pozitiile critice ale unora dintre colegii sai la adresa conducerii PNL, exprimate duminica seara, reprezinta "o iesire ciudata", care avantajeaza PSD, iar acestea nu ar trebui sa prezinte o foarte mare importanta pentru spatiul public."Sigur ca…

- Liberalul a spus ca deocamdata nu face nicio declarație vizavi de acest subiect. Amintim ca dupa incheierea votului la referendumul pentru familie, mai mulți liberali printre care Alina Gorghiu, Catalin Predoiu, Mihai Voicu, Cezar Preda, Adriana Saftoiu au transmis urmatorul mesaj: ”Conducerea…

- Liviu Dragnea a vorbit sambata seara despre scandalul momentului.Presedintele PSD sustine ca partidul a inceput sa fie atacat violent imediat dupa alegerile din 2016."Imediat dupa alegerile din 2016, PSD a inceput sa fie atacat violent. Toti au teama de audit, de evaluarea lucrurilor pe care le au facut.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca "visul lui Liviu Dragnea de a aparea pe prima coperta a manualelor a esuat temporar" prin decizia CCR in cazul Legii manualului scolar, informeaza Agerpres."Visul lui Dragnea de a aparea pe prima coperta a manualelor realizate in sistem…

