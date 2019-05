Stiri pe aceeasi tema

- "Ce naste din pisica soareci mananca. De fapt, Ponta are un PSD mai mic, care va reveni la PSD si care oricand este dispus sa faca intelegeri cu PSD. Sa-l sustii pe candidatul PSD (n.r.- pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor) arata ca nu au inteles nimic. Totusi au trecut pragul, asa…

- Victor Ponta precizeaza ca deputatii Pro Romania nu au votat nici cu Marcel Ciolacu, nici cu Raluca Turcan pentru presedintia Camerei Deputatilor si mentioneaza votul lor oricum nu schimba nimic.

- Negocierile pentru a treia funcție in statul roman sunt in toi la Parlament, in buza debutului ședinței pentru alegerea urmașului lui Liviu Dragnea in fruntea Camerei Deputaților.Marcel Ciolacu, propus de PSD la șefia Camerei Deputaților, a provocat multa valva cu anunțul ca social-democrații…

- Potrivit Antena 3, Marcel Ciolacu este propunerea social-democratilor pentru ocuparea postului vacantat de Liviu Dragnea la sefia Camera Deputatilor. Astfel, PSD exclude ideea unei colaborari cu Victor Ponta si Pro Romania.

- Social-democratul Marcel Ciolacu, chestor al Camerei Deputatilor, a declarat, marti, ca nu s-a primit inca de la ICCJ motivarea deciziei in cazul lui Liviu Dragnea si, ca urmare, nu poate fi vacantat mandatul de parlamentar al acestuia. "Problema e ca nu avem motivarea de la instanta in cazul lui Dragnea.…

- Imediat dupa alegerile europarlamentare, Victor Ponta a lansat ideea de a reveni in fruntea Camerei Deputaților, insa acest lucru nu e chiar atat de simplu, iar situația a fost prezentata de analistul politic Bogdan Chirieac: ”Mișcarile pe care le face Victor Ponta sunt indreptate intr-o singura…

- Rezultatul spectaculos al alegerilor europarlamentare produce cutremur pe scena politica. Opozitia PNL si USR, care a reusit un scor istoric, de peste 50%, impreuna, poate schimba majoritatea in Legislativ, prin coagularea tuturor fortelor, inclusiv independentii de la Pro Romania, parlamentarii UDMR,…

- Eterna și fascinanta Romanie, mereu surprinzatoare și imprevizibila, face din nou senzație prin recurgerea la o retorica incarcata de accente naziste, justițiare și revanșarde. E multa radicalizare și violența in limbaj și atitudine, mult negativism și fatalism, multa demonizare și ostracizare. Lupta…