- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, duminica, la Cluj-Napoca, faptul ca nunta Liei Olguta Vasilescu si a lui Claudiu Manda a avut loc in timpul postului. „Am deschis dimineata televizorul si nu mi-a venit sa cred ce am vazut la televizor. Suntem in Postul Pastelui. Orice roman credincios,…

- Ludovic Orban a participat la o intalnire cu alesii locali din regiunea de nord-vest, la care au participat peste 6.500 de persoane si in fata carora au fost prezentati candidatii la alegerile europarlamentare. "Noi, liberalii, ne dorim o Romanie puternica, iar o Romanie puternica nu se poate…

