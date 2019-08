Stiri pe aceeasi tema

- „Propunerea de astazi a CEx PSD sfideaza votul romanilor de la referendumul pe teme de justiție, convocat de președintele Klaus Iohanns. De asemenea, reprezinta o incalcare a promisiunii facute de liderii partidului, imediat dupa euroalegeri, ca nu vor mai interveni in justiție. Potrivit informațiilor…

- Președintele PNL Ludovic Orban a scris, dupa remanierea de Guvern votata in CEX PSD, o analiza in care concluzioneaza ca „mafia din PSD” conduce ostilitațile la guvernare și intoarce formațiunea cu fața spre Est:„Judecatoarea Dana Girbovan, o apropiata a lui Liviu Dragnea, este propunerea PSD…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma, dupa nominalizarea Danei Garbovan pentru postul de ministru al Justitiei, ca, actionand in total dispret fata de votul cetatenilor la referendumul pe teme de justitie, PSD ramane "Ciuma rosie", asa cum il considera milioane de romani. „Judecatoarea Dana Girbovan,…

- "Tocmai PSD, condus astazi de Viorica Dancila, impreuna cu ALDE, a actionat in favoarea infractorilor, in mod sistematic, schimband legislatia, doar pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea, cel care a spus public "imi cer iertare romanilor din puscarii". Dancila nu s-a delimitat in niciun moment clar,…

- Partidul National Liberal pregateste atacarea la Curtea Constitutionala a ordonantei de urgenta privind Codul administrativ, a anuntat luni presedintele formatiunii, Ludovic Orban. "Am decis astazi sa formam un grup de lucru, condus de presedintele Comisiei juridice, la care vor participa…

- Social democrații se reunesc joi, în cea de-a treia ședința a Comitetului Executiv din ultima luna, pentru a stabili detaliile privind organizarea congresului pentru alegerea unui nou președinte. Liderii PSD se pregatesc sa modifice statutul partidului dar și programul de guvernare. În alta…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca nu se teme de europarlamentarul Rareș Bogdan. De asemenea, Ludovic Orban susține ca proaspatul ales in Parlamentul European trebuie sa invețe ce inseamna lucrul in echipa.Citește și: Viorica Dancila a triumfat, la Bruxelles, dupa condamnarea lui Liviu…

- Președintele executiv al PSD Paul Stanescu a declarat, la finalul Comitetului Executiv, ca nu s-a luat o decizie în ceea ce privește organizarea unui congres al partidului. În opinia lui Stanescu, actuala conducere interimara va ramâne în urmatoarele luni. Viorica Dancila și…