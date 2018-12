Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca a studiat cu mare atentie momentul in care sa depuna motiunea de cenzura. El sustine ca acum exista tensiune in PSD si, daca nu ar fi aparut dosarul lui Tariceanu, ”sa il tina Dragnea in lesa”, ar fi putut ”rupe” voturi si de la ALDE.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca el este propunerea partidului pentru functia de premier, dar a spus ca liberalii vor sustine cea mai buna formula de guvernare, daca motiunea de cenzura trece. Orban a apreciat ca, in cazul caderii Guvernului,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reluat apelul catre parlamentarii tuturor partidelor politice, de a vota moțiunea de cenzura depusa azi. Liderul liberal prezent, vineri, la Alba Iulia, la o conferința de presa, a declarat ca, votand moțiunea, parlamentarii Puterii ar avea șansa sa se reabiliteze politic…

- "In cel mai scurt timp motiunea de cenzura trebuie depusa. Ultima initiativa, cea legata de rectificarea bugetara, ne obliga sa actionam cu fermitate in acest sens. Am discutat cu Ludovic Orban (presedintele PNL) si cu Dan Barna (presedintele USR) chiar ieri si urmeaza luni sa anuntam probabil si…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, cere demisia premierului Viorica Dancila, dupa rezoluția adoptata de PE„Guvernul Dancila si majoritatea parlamentara condusa de Dragnea si Tariceanu primesc astazi o condamnare cu suspendare din partea UE. Raportul adoptat de Parlamentul European cu privire…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, face un apel la liderii PNL, Ludovic Orban, si USR, Dan Barna, sa depuna impreuna motiunea de cenzura, in contextul informatiilor vehiculate in spatiul public, sambata, referitoare la o demisie a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. …

- "V-as raspunde in gluma: s-a plans domnul Tariceanu ca s-a consumat bugetul de deplasari externe la Senat si am spus sa facem o economie la bugetul de deplasari externe. (...) Am sistat deplasarile externe pe perioada respectiva, este o saptamana in care este important ca toti parlamentarii PNL sa…