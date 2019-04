Ludovic Orban, despre modificarea Codurilor: După Marţea Neagră, PSD-ALDE brevetează Miercurea Neagră "PNL va ataca la Curtea Constitutionala modificarile aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala. Deja PSD-ALDE au mai avut o tentativa de a modifica Codul Penal si Codul de Procedura Penala, tentativa care a esuat tot din cauza ca PNL a atacat la Curtea Constitutionala atat modificarile la Codul penal, cat si la Codul de Procedura Penala. Readuc aminte ca 64 din 96 de modificari la Codul de Procedura penala au fost declarate neconstitutionale in tentativa anterioara si, de asemenea, cred ca 32 din 46 de modificari ale Codului Penal au fost, de asemenea, declarate neconstitutionale,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

