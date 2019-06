Stiri pe aceeasi tema

- Radu Tudor arunca, la Antena 3, ”o bomba politica”, citand surse liberale: Mihai Tudose ar fi favorit de Klaus Iohannis sa fie premier, in cazul in care eforturile conjugate vor duce la caderea Guvernului. Mihai Tudose și-a exprimat dorința pentru a ocupa funcția de premier, la TVR 1, iar…

- Rareș Bogdan spune ca varianta Ludovic Orban-premier poate fi negociata, daca acest lucru va duce la caderea actualului Guvern, la moțiunea de cenzura. „Eu spun un singur lucru: PNL este obligat de votanți sa faca orice, sa nu se cramponeze de nimic, sa nu aiba niciun orgoliu și sa se…

- Liderul ProRomania, Victor Ponta, va explica, la Adevarul Live, ce sanse are Opozitia sa rastoarne Guvernul Dancila. Va vota o motiune de cenzura depusa de PNL si USR? Va sustine un nou Guvern PSD-ALE, cu alt premier, sau un nou Guvern de dreapta? E ProRomania interesata sa intre la guvernare?

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca liberalii vor depune moțiune de cenzura pana la finele acestei sesiuni parlamentare, adica pana la sfarșitul lunii viitoare, in cazul in care guvernul Dancila nu demisioneaza. Orban a dat garanții electoratului PNL ca actuala conducere va lupta in continuare…

- Consultatul politic Cozmin Gușa a analizat într-o intervenție telefonica varianta în care ar pica Guvernul în timpul campaniei electorale, iar Iohannis ar fi nevoit sa puna un premier din rândul PNL.

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Mihai Tudose, la vremea aceea social-democrat, astazi membru al partidului Pro Romania, condus de fostul președinte și premier PSD Victor Viorel Ponta, a ajuns la spital. Mihai Tudose participa la o petrecere la care mai erau prezenți și Victor Ponta, și Nicu Banicioiu,…

- Victor Ponta a confirmat pe Facebook ca fostului premier i s-a facut rau si a fost dus de urgenta la spital. „Sunt convins ca Mihai va fi bine / eram mai multi colegi alaturi de el la momentul in care nu s-a simtit bine ( din fericire Nicu Banicioiu era cu noi) / multumim celor de la Ambulanta si de…

- Fostul premier Mihai Tudose, dezertat de la PSD în partidul lui Victor Ponta, spune ca Partidul Social-Democrat se îndreapta spre disoluția totala, Liviu Dragnea fiind preocupat doar sa își salveze pielea și sa nu ajunga la închisoare.