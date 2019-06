Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL; Ludovic Orban, a declarat luni, la Digi24, ca isi mentine punctul de vedere cu privire la eliminarea facilitatilor pentru IT-isti, precizand ca argument nondiscriminarea si egalitatea.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca iși menține punctul de vedere cu privire la eliminarea acilitaților pentru IT-iști, precizand ca este unul dintre principii este cel al nondiscriminarii și egalitații efective in fața legii, inclusiv egalitatea egalitatea de tratament fiscal.”Eu…

- "Eliminarea facilitatilor fiscale pentru IT-isti ar fi o imensa prostie cu efect economic net negativ. (..) De ce am vrea sa luam tesla si sa ne lovim in felul asta?", se intreaba liderul USR. Deputatul USR, Catalin Drula, presedinte al Comisiei IT din Camera Deputatilor, a reactionat duminica fata…

- "Acest subiect tine aproape exclusiv de resortul premierului, care are responsabilitatea cabinetului. Eu mi-am spus punctul de vedere. Mi-l pastrez. Cred ca ar fi fost, in acest moment, utila o restructurare, dintr-un motiv foarte clar: presedintele vad ca este dispus la fiecare propunere de remaniere…

- In privinta anuntului mutarii ambasadei din Israel la Ierusalim, cred ca am facut ceea ce e corect, Romania trebuie sa aiba propriul punct de vedere pentru a fi respectata. Apropierea noastra de SUA și Israel este foarte importanta, nu inseamna ca vom avea o poziție impotriva UE, ci va fi una complementara.…

- Intrebat, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza declaratia presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit careia primarii ar trebui alesi in doua tururi de scrutin, Daniel Suciu a spus ca PSD isi mentine punctul de vedere - si anume ca aceste alegeri trebuie sa se desfasoare intr-un singur…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis nu isi cunoaste fisa postului, iar din punctul sau de vedere este "un om mic intr-o functie foarte mare". "Din punctul meu de vedere, din pacate, domnul presedinte a ajuns,…