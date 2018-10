Stiri pe aceeasi tema

Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca pozitiile critice ale unora dintre colegii sai la adresa conducerii PNL, exprimate duminica seara, reprezinta "o iesire ciudata", care avantajeaza PSD, iar acestea nu ar trebui sa prezinte o foarte mare importanta pentru spatiul public."Sigur ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca pozitiile critice ale unora dintre colegii sai la adresa conducerii PNL, exprimate duminica seara, reprezinta 'o iesire ciudata', care avantajeaza PSD, iar acestea nu ar trebui sa prezinte o foarte mare importanta pentru spatiul public.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca a votat "da" la referendumul pentru redefinirea familiei pentru ca este un creștin convins și un familist. Liderul liberal le-a transmis romanilor ca aceasta inițiativa civica nu este nici a PSD, nici a lui Liviu Dragnea. Acesta a adaugat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca PNL va initia saptamana viitoare un proiect legislativ pentru modificarea legii CCR, prin care sa se permita posibilitatea controlului constitutional si asupra ordonantelor de urgenta, nu doar a legilor.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus, duminica, dupa ședința care a avut loc la BPN, ca o ordonanța de urgența pentru anularea protocoalelor și a efectelor acestora „este o amnistie mascata” și ca liberalii iși doresc modificarea legii de organizare și funcționare a CCR.„Este o amnistie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca este "o ineptie" eventualul demers de suspendare din functie a sefului statului pentru inalta tradare, anuntat de liderul social-democratilor, sustinand ca Liviu Dragnea isi doreste sa scape de inchisoare. "Este o ineptie care a prezentat-o…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut liderului PSD, Liviu Dragnea, “sa o tina acasa pe Viorica Dancila” si “sa nu o mai lase sa umble libera prin lume”, dupa ce aceasta a confundat capitala Muntenegru cu cea a regiunii Kosovo. Totusi, Orban afirma ca se indoieste ca Dragnea se poate “dispensa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca "visul lui Liviu Dragnea de a aparea pe prima coperta a manualelor a esuat temporar" prin decizia CCR in cazul Legii manualului scolar. "Visul lui Dragnea de a aparea pe prima coperta a manualelor realizate in sistem de Editura Pedagogica in regim…