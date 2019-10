Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nu poate sa spuna sigur cine va face parte din viitorul guvern, daca va trece motiunea de cenzura, dar ca va propune liberali valorosi. "Obiectivul nostru este de a reuni toate fortele din Parlamentul Romaniei care au cat de cat o urma de luciditate…

- Președintele PNl, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Sibiu, ca, daca liberalii vor fi chemați sa formeze Guvernul va apela la cei mai valoroși membri ai partidului, printre care se numara și Raluca Turcan. Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Sibiu, ca obiectivul partidului…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, ar putea fi depusa marti in Parlament. Pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata de Parlament sunt necesare 233 de voturi.Potrivit configuratiei parlamentare, grupurile care sustin motiunea au: PNL - 95 de membri,…

- La fel de „indata” cum a validat și el miniștrii remaniați Viorica Dancila a anunțat, la sediul PSD, ca va propune un nou nume de comisar european, dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa de Comisia JURI. Liderul PSD a raspuns și la propunerea lui Klaus Iohannis de a se consulta la Palatul Cotroceni…

- Viorica Dancila a anunțat, la sediul PSD, ca va propune un nou nume de comisar european, dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa de Comisia JURI. Liderul PSD a raspuns și la propunerea lui Klaus Iohannis de a se consulta la Palatul Cotroceni pentru un nume care sa reprezinte Romania in viitoarea Comisie…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila si-a depus, joi, candidatura la alegerile prezidentiale, pentru care PSD a depus 1,4 milioane de semnaturi. Este primul lider politic care se inscrie, oficial, in cursa pentru Palatul Cotroceni. Dancila a fost sustinuta de zeci de simpatizanti, membri ai PSD, de la…

- Ludovic Orban a declarat ca Viorica Dancila încalca Legea fundamentala prin refuzul de a veni în Parlament. Președintele PNL amintește ca premierul trebuia sa se prezinte în Legislativ în 10 zile de când au fost vacantate ministerele deținute de ALDE, adica pâna pe…

- "Am stabilit un calendar de negocieri. Astazi este miercuri, deja am derulat negocieri cu cea mai mare parte a posibililor parteneri si in viitorul apropiat vom purta negocieri si cu celelalte doua formatiuni cu care nu am purtat pana in prezent. Ca atare, ritmul de discutie este rapid. Sigur ca…