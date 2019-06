In 26 mai romanii au dat un vot masiv de neincredere in actualul Guvern si au aratat limpede ca nu mai vor ca soarta lor sa depinda de Guvernul PSD-ALDE. PNL a luat mai multe voturi decat PSD si ALDE, partidele care formeaza actuala coalitie de guvernare, luate impreuna.



PNL este consecvent in demersul constitutional pe care l-a demarat de a initia motiunea de cenzura cu obiectivul de a pune punct acestei guvernari nocive pentru Romania. Am evaluat astazi in cadrul BEx stadiul negocierilor purtate si de asemenea am decis pasii urmatori. Textul motiunii de cenzura este aproape finalizat,…