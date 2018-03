Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, pentru Evenimentul Zilei, ca pe ordinea de zi a Biroului Politic al liberalilor, care urmeaza sa se intruneasca incepand cu ora 16:00, se afla excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid și demiterea conducerii Sector 3.

- Razboiul dintre liderul liberal si senatorul Daniel Zamfir pare ca si-a gasit sfarsitul. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a confirmat miercuri informatiile obtinute recent de STIRIPESURSE si a anuntat ca va propune la sedinta Biroului Executiv al formatiunii excluderea din partid a senatorului Daniel…

- Antena 3 a aflat in exclusivitate ca Ludovic Orban ar fi dat ordinul sa fie mazilit senatorul Daniel Zamfir, din cauza valurilor pe care le-a facut cu legea plafonarii dobanzilor și cu legea leasingului care este acum in discuție. Aceasta decizie ar putea fi luata, miercuri, la ședința Biroului…

- In PNL un senator iși pregatește plecarea in partid pe cai mari. Daca nu cu ceva colegi dupa el, macar ca "victima" a actualei conduceri și martir pentru cauza sa.Cunoscut pentru conflictul sau deschis cu Ludovic Orban, senatorul Daniel Zamfir iși numara deja zilele in PNL. Și ar vrea sa…

- PNL solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la „Ora Guvernului”, pentru explicatii privind „derapajele din economie", „blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele PNL,…

- PNL o cheama pe Viorica Dancila in Parlament; Șefa Executivului va da explicații privind scaderea puterii de cumparare a romanilor și situația fondurilor europene, a anunțat, luni, la Parlament, președintele PNL Ludovic Orban. PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a aratat ca nu este de acord cu un astfel de act normativ si, din ce stie el, nici Guvernul. 'Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern cu nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord si nu o sa fiu in continuare sa…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca nu sustine o lege care sa mareasca impozitele si taxele locale. Intrebat cum comenteaza o declaratie a liberalilor, potrivit careia PSD vrea sa majoreze impozitele locale prin noul Cod al finantelor publice locale, Liviu…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a reacționat dur dupa ce Mugur Isarescu a criticat legea care plafoneaza dobanzilor, spunand ca guvernatorul BNR ar trebui sa dea explicații in Parlament.„Aceleași banci obțin profit in Romania de trei ori mai mult decat de acolo de unde sunt ele, din țarile-mama.…

- Scandal imens in direct la Romania TV. Un deputat PNL a lansat acuzatii uluitoare chiar la adresa sefului partidului, Ludovic Orban. Chiar daca acesta nu se afla de fata, Daniel Zamfir l-a ironizat dur.Tot scandalul a pornit de la legea pe care o promoveaza Daniel Zamfir in Parlament, cea…

- Consiliul National al PNL a decis, ieri, sa mearga din nou pe mana lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din 2019, acesta urmand sa faca tandem cu Ludovic Orban, pe post de propunere de premier. In timp ce intreaga suflare liberala vota aceasta decizie, la Parlament, Klaus Iohannis s-a retras…

- "Am fost foarte atent la discursul lui Ludovic Orban, și va intreb și pe voi, cei care l-ați urmarit: 1. A vorbit cumva, ȘI despre abuzuri? 2. A dat de pamant cu vicepreședintele Cițu, care tocmai a zis ca sanatatea și educația nu trebuie sa fie printre prioritațile PNL? 3. A…

- Orban, dupa achitare: Nu trebuie atacata justitia. Nu politicienii trebuie sa analizeze capacitatea unei institutii Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, dupa decizia instantei de a-l achita in dosarul in care era acuzat ca ar fi cerut bani pentru campania electorala, ca a fost o grea incercare,…

- Deputatul Sergiu Ceauș care a acces recent in Parlament pe lista PLDM, a fost exclus din formațiune, au anunțat astazi fruntașii partidului, noteaza Noi.md. Decizia a fost luata dupa ce Sergiu Ceauș a anunțat ca va activa in calitate de deputat neafiliat. Ceauș a acces in Legislativ, dupa plecarea…

- Partidul National Liberal se confrunta din nou cu tensiuni interne, la doar cateva saptamani dupa ce mai multi alesi se declarasera nemultumiti de modul cum fusesera impartite functiile din Parlament. De aceasta data, persoanele implicate in disputa interna sunt liderul formatiunii, Ludovic Orban si…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu PNL, prin Ludovic Orban, trage o a doua rafala de gloanțe impotriva propriului deputat, domnul Daniel Zamfir. Dupa ce acesta a fost maturat de la șefia Comisiei economice, iata ca acum partidul da de pamant cu un proiect de lege promovat de acesta. O face in mod public.…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir are o reacție virulenta, dupa ce parlamentarii PNL au luat decizia de a nu susține proiectul sau de lege cu plafonarea dobanzilor. Orban susține ca Ludovic Orban și Florin Cițu au imbrațișat interesele bancilor și ale bancherilor, in dauna intereselor romanilor. Citește…

- Sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal (PNL) s-a desfasurat, luni, la Parlament, la temperaturi scazute. Majoritatea membrilor liberali prezenti la sedinta au stat imbracati cu geci si paltoane. "Intotdeauna judecam la rece. Deciziile luate nu au fost afectate de desfasurarea sedintei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa voteze impotriva proiectului privind plafonarea dobanzilor, explicand ca "nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul in momentul in care a solicitat creditul…

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Rareori se intampla in istorie ca in urma unui eveniment sa nu apara niciun raspuns si numai intrebari. S-ar putea lansa o intrebare de sorginte leninista: ce-i de facut? Totusi, cea mai insistenta intrebare ramane: „ce se va intampla?” Problematica nu este declansarea in sine a procedurii de revocare…

- Politiciana, pentru a-și arata susținerea fața de procurorul Mircea Negulescu, Portocala, a notat pe Facebook: "Je suis Portocala! Nu știu ce minuni a facut procurorul asta, dar i-a rupt pe penali". Replica lui Daniel Zamfir a venit imediat pentru a o taxa pe Crina Dobre. [citeste si]…

- In acest weekend, a avut loc la Palatul Parlamentului, Biroul Politic National al Organizatiei Femeilor Liberale, la care au participat alaturi de Biroul Executiv al OFL si presedintii de organizatii judetene.Organizatia Femeilor Liberale l a avut ca invitat pe presedintele partidului, Ludovic Orban,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii sesizeaza Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a Ordonantei 3/2018. "Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a…

- Cu privire la Ludovic Orban, Daniel Zamfir a spus: "Nu vrea sa vorbeasca cu mine". Intrebat de Dana Chera daca va pleca din PNL, Zamfir a oferit urmatorul raspuns: "De ce? Ca vrea Orban? Nu. Raman in partid". Știrea se actualizeaza.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii iau in calcul atacarea la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a propunerii legislative pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara. "Suntem…

- Ape tulburi și in PNL! Mai exact, lucrurile stau pe un butoi de pulbere in interioarul partidului, dupa ce, in ultima perioada, PNL a fost marcat de o serie de tensiuni existente intre liderul partidului, Ludovic Orban, și senatorul Daniel Zamfir. Tensiuni care au dus chiar la inlocuirea celui din urma…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, susține ca toți colegii i-au laudat activitatea in fruntea Comisiei Economice, dar președintele PNL i-a vrut capul și acum il are, insa a ținut sa-i transmita ca este o nuca tare.Citește și: ULTIMA ORA: Daniel Zamfir, 'executat' de colegii liberali dupa scandalul…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a fost inlocuit la sefia Comisei economice din Senat cu Florin Cițu, in sedinta grupului senatorial al liberalilor de joi. Zamfir este intr-un conflict deschis cu presedintele partidului, Ludovic Orban, si a scris de miercuri ca acesta incearca sa il dea jos din functia de…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan ramane liderul liberalilor din Camera Deputatilor, dupa ce a fost realeasa astazi in sedinta conducerii partidului cu 47 de voturi, in vreme ce contracandidata sa, Adriana Saftoiu, a obtinut doar 12, potrivit unor surse politice. De asemenea, senatorul PNL Daniel…

- Este razboi pe fața intre senatorul Daniel Zamfir și președintele PNL, Ludovic Orban. Zamfir lanseaza un atac incendiar la adresa lui Orban, pe care il acuza ca forțeaza schimbarea din funcția de președinte al Comisiei Economice din Senat, iar in partid invoca ”dorințele din Deal” pentru a-și impune…

- "(...)Eu nu am acceptat niciodata abuzurile și nu le voi accepta. Eu cred ca abuzurile de orice fel trebuie condamnate. Tot imi spuneți ca cineva ma da afara din partid. Nu ma da domle' nimeni afara din partid. A spus ca 'ne desparțim', dar eu nu plec ! Ințelegeți? Nu plec. S-a invocat ca am deviat…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, considera ca Guvernul Dancila, validat de Parlament, este si al Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR). El a declarat intr-o emisiune la Realitatea Tv ca a purtat discutii cu liderii UDMR pentru a nu vota Cabinetul Dancila,…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a intreprins o inițiativa care contravine politicii partidului. „Sunt proiecte…

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a întreprins o inițiativa care contravine…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar” care arata ,,ura de clasa” a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un mesaj public catre senatorul PNL, Daniel Zamfir, din cauza inițiativei privitoare la plafonarea dobanzilor. Orban a spus ca PNL nu susține acest proiect, iar daca Daniel Zamfir continua pe aceasta linie, drumurile se vor desparți. Citește și: SURSE…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa renunte la noua functie, inainte de votarea cabinetului in Parlament, adaugand ca "ea probabil nu-si da seama in ce a...

- S-a lasat cu scandal la audierile din Comisia Economica, Industrii și Servicii din Senat, acolo unde este audiat ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa și președintele ANAF, Mirela Calugareanu.Deputatul Catalin Drula de la USR a venit in Comisie și a incercat, fara a i se da cuvantul sa-i adreseze…

- Partidul National Liberal îi solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ca Liviu Pop sa nu mai faca parte din viitorul Executiv, a declarat luni vicepresedintele PNL Florin Roman, care a anuntat ca, în caz contrar, formatiunea ia în calcul depunerea unei motiuni simple pe Educatie. …

- Astfel, marți, la Comisia economica din Parlament, deputatul PNL, Daniel Zamfir, a trimis o solicitare catre ministrul Finanțelor, dar și catre șeful ANAF, aceștia urmand sa dea explicații referitoare la Formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul consultarilor cu președintele Klaus Iohannis de miercuri, 17 ianuarie, ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, pentru ca romanii s-ar fi razgandit de la ultimele alegeri parlametare pana acum.Vezi și: Topul partidelor: Pe…

- Daca facem o comparatie cu perioada interbelica nu ne-am mira atat de mult ca s-au schimbat doua guverne intr-un an de zile. In Romania interbelica, un etalon al democratiei s-au schimbat 25 de guverne in 20 de ani. Avem, deci, o medie de 7, 8 luni. In cei 28 de ani de democratie postcomunista am avut…

- Biroul Executiv al PNL Biroul Executiv al PNL se reuneste, marti, în sedinta pentru a analiza situatia si pentru a fi prezentata pozitia liberalilor în contextul demisiei premierului Mihai Tudose, a declarat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Sedinta conducerii PNL…

- Biroul Executiv al PNL se reuneste, marti, in sedinta pentru a analiza situatia si pentru a fi prezentata pozitia liberalilor in contextul demisiei premierului Mihai Tudose, a declarat pentru AGERPRES presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Sedinta conducerii PNL ar urma sa aiba loc in jurul orei 12,00.…

- TRANSCRIEREA DECLARATIILOR PRESEDINTELUI PNL, LUDOVIC ORBAN, LA FINALUL BIROULUI EXECUTIV AL PNL - 8 IANUARIE 2018 Ludovic Orban, presedinte PNL: Astazi am reluat activitatea politica prin reuniunea Biroului Executiv al Partidului National Liberal. Cartea Neagra a guvernarii PSD- ALDE In cadrul reuniunii…