Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa la Medias, in judetul Sibiu, ca orice venit trebuie impozitat si ca nu i se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit, relateaza Mediafax. „Mie nu mi se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Mediaș, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poți sa creezi facilitați fiscale care imbraca forma unor privilegii”, a spus Orban.Liderul PNL,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri seara, la B1TV, ca anuntul USR ca vor avea candidat propriu la prezidentiale a venit intr-un moment total nepotrivit.„Am vazut ca preocuparea lor in ziua in care referendumul convocat de presedinte a fost adoptat cu un vot zdrobitor care…

- "Noi suntem convinsi ca presedintele Klaus Iohannis are prima sansa de a castiga alegerile prezidentiale. Daca vor exista alti candidati din zona ne-PSD asta este, traim intr-o democratie, oricine poate sa candideze, dar noi il sustinem pe presedintele Klaus Iohannis", a declarat Ludovic Orban.…

- Ludovic Orban a declarat ca orice Guvern serios trebuie sa aiba in vedere educația și susținerea procesului educațional. Președintele PNL a adaugat ca au fost fabricate universitați, pe banda rulanta, prin decizii politice, altele decat cele de stat, relateaza Mediafax.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Piatra Neamt ca nu stie de ce romanii au fost pedepsiti de au ajuns sa fie condusi de „toti hotii, toti tupeistii si toate scursurile”. „Oare ce am fa...

- Pentru președintele Klaus Iohannis și pentru deputatul liberal Robert Sighiartau „Israel” suna foarte rau, a afirmat, luni seara, la Digi24, senatorul PSD Mihai Fifor, in fața adversarului sau politic. Deși și-a cerut scuze in momentul in care Robert Sighiartau, stupefiat, a spus ca l-a jignit, Fifor…

- Liderul PNL, Ludovic Orban se întâlnește la aceasta ora cu președintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Surse liberale au declarat pentru Hotnews.ro ca pe agenda discuțiilor se afla tema referendumului și cea a alegerilor europarlamentare."Parteneriatul dintre președinte și PNL va…