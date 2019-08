Stiri pe aceeasi tema

- "Am luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea coalitiei de guvernare si retragerea unui partid din coalitia de guvernare. Am decis sa demaram imediat procedurile (...) si am mandatat liderii grupurilor parlamentare (ale PNL…

- Parlamentarii Partidului National Liberal vor depune o motiune de cenzura, a anuntat, luni, liderul formatiunii, Ludovic Orban. "Am luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura cu atat mai mult cu cat este ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca liberalii vor depune o motiune de cenzura "in cel mai potrivit moment", cu conditia ca parlamentarii ALDE sa se retraga de la guvernare si sa se asocieze acestui demers. "PNL va depune motiune de cenzura si va cauta sa depuna aceasta motiune de cenzura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca liberalii vor depune o motiune de cenzura "in cel mai potrivit moment", cu conditia ca parlamentarii ALDE sa se retraga de la guvernare si sa se asocieze acestui demers.

- 'PNL va depune motiune de cenzura si va cauta sa depuna aceasta motiune de cenzura in cel mai potrivit moment. Probabil daca ALDE s-ar retrage de la guvernare, ar fi un moment potrivit, cu o singura conditie, ca parlamentarii ALDE sa se asocieze unei motiuni de cenzura, sa completeze voturile pe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca liberalii vor depune o motiune de cenzura "in cel mai potrivit moment", cu conditia ca parlamentarii ALDE sa se retraga de la guvernare si sa se asocieze acestui demers. "PNL va depune motiune de cenzura si va cauta sa depuna aceasta motiune…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura vor continua pana la momentul votului si a sustinut ca parlamentarii PSD si ALDE au doua variante: sa isi inceteze cariera politica ramanand complicii acestui regim toxic pentru Romania sau sa aiba…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat, miercuri seara, ca a decis sa continue colaborarea cu PSD pentru asigurarea guvernarii. Tariceanu a lasat sa se ințeleaga ca ar fi vrut ruperea coaliției, dar s-a razgandit dupa ce Alianța 2020 USR - PLUS a spus ca nu vrea sa formeze un guvern cu PNL.”Am…