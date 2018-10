Ludovic Orban - "Condamn toti liderii politici in frunte cu Dragnea, pentru ca incearca sa foloseasca referendumul ca si sursa de capital electoral"

Ludovic Orban - "Condamn toti liderii politici in frunte cu…

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, ca referendumul de sambata si duminica vizeaza o problema de constiinta si de aceea liberalii nu s au pozitionat politic in legatura cu acest vot, el adaugand ca sunt de condamnat toti liderii politice, 39;in frunte cu Dragnea 39;, care incearca sa foloseasca referendumul ca sursa de capital electoral, relateaza Romania TV. Este o problema de constiinta, in care fiecare decide in conformitate cu convingerile sale personale, convingeril ...