- "Cleptomani comunisti vor sa nationalizeze banii din pilonul II de pensii. Primul pas a fost sa reduca de la 5,1 la 3,75 procentul de contributie la pensia privata (in loc sa creasca la 6-, conform legii), iar al doilea pas va fi sa modifice Legea pensiilor si sa ii determine pe romani sa nu mai contribuie…

- ”Eu nu am fost, nu sunt si nu voi fi niciodata antiroman. Categoric, nu. Romanii sunt prietenii, fratii nostri. Dar eu sunt categoric antiunionist. Noi nu putem sa fim antiromani pentru ca noi avem diferite etape de istorie comuna. Ne place, nu ne place, au fost diferite etape. Din 1359 pana in 1812,…

- Premierul Viorica Dancila are marti o zi plina. Sefa Executivului este chemata sa dea explicatii si de presedintele Klaus Iohannis, dar si in Parlament, unde a fost chemata sa spuna unde sunt banii din cresterea economica. Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa mearga marti in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea PNL, pentru a le spune romanilor, la “Ora prim-ministrului”, unde sunt banii din cresterea economica, “ce se intampla cu tara” si “incotro se indreapta”. Dezbaterile in plenul Camerei Deputatilor la care…

- Schimbare de proportii la pensiile private. Aceasta va afecta atat Pilonul II, cat si Pilonul III. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat recent un set de norme pentru introducerea, de la 1 aprilie 2018, a platilor esalonate pentru Pilonul II si III de pensii private. Pana in prezent,…

- Reducerea contributiilor la pensie va afecta actuala generatie si investitiile in economie, in pofida faptului ca in 2018 nu s-a schimbat arhitectura sistemului, inca, potrivit legislatiamuncii.manager.ro.De aceasta parere este Andreea Pipernea, vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile…

- 'De ceea ce ne temeam nu am scapat. Practic, a inceput din nou. Daca anul trecut ne-am batut pe legile Justitiei si societatea a fost inca captiva in problema legilor Justitiei si in problemele personale ale lui Liviu Dragnea si camarilei sale, incepand de astazi, in mod oficial, lupta s-a redeschis.…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea, intr-un comunicat…

- Romania va avea o comisie naționala care sa pregateasca aderarea la moneda euro. Aceasta este concluzia unei Hotarari de Guvern publicate pe site-ul Secretariatului General al Guvernului (SGG).

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca nu sustine o lege care sa mareasca impozitele si taxele locale. Intrebat cum comenteaza o declaratie a liberalilor, potrivit careia PSD vrea sa majoreze impozitele locale prin noul Cod al finantelor…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat la finalul intrevederii cu delegația aleșilor locali unioniști din Republica Moldova ca Romania este pregitata de Unirea cu țara vecina. „Chiar daca nu exista un plan sau o strategie care sa fie impartașita de toți oamenii care fac politica in Romania, eu sunt convins…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale, informeaza agerpres.ro. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va…

- „Stiti foarte bine ca in fiecare sesiune parlamentara avem dreptul de a depune o motiune de cenzura, vom folosi acest drept constitutional, in momentul cel mai potrivit in care vom considera ca Guvernul este in cea mai proasta situatie si in care consideram noi ca exista cele mai mari sanse ca o…

- Liderul argesean al PNL, Adrian Miutescu, a anuntat printr-un comunicat de presa cine va fi candidatul la alegerile prezidentiale de anul viitor care va avea sustinerea partidului sau.Nu este nici o surpriza faptul ca, actualul presedinte al Romaniei Klaus Iohannis va avea sustinere din partea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Nu mai putin de 46 de producatori locali din judetul Suceava s-au unit in asociatia „Produs in Bucovina”, care urma sa promoveze produsele traditionale din aceasta zona prin infiintarea unor magazine de profil in orasele mari din Romania. Acest proiect va muri inainte de a lua viata, dupa ce persoana…

- “Am participat astazi la Conferința Organizației Județene a Partidului Social Democrat Giurgiu, care s-a desfașurat cu puțin timp inainte de lucrarile Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat, un congres organizat intai pentru ca este un cadru in care putem sa dezbatem problemele care…

- Mircea Purcaru, vicepresedinte ALDE Arad, este de parere ca prestatia PNL pe scena politica este din ce in ce mai „derutanta”, iar oamenii nu mai inteleg ce doreste, de fapt, acest partid. „Un vicepresedinte al PNL tuna si fulgera impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE, pentru ca nu si-a respectat…

- In contextul dezbaterilor continue privind Pilonul II de pensii private, inițiate in urma cu aproape un an, APAPR (Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania) dorește sa reitereze cateva informații-cheie: Pilonul II de pensii a fost inființat in urma cu 10 ani și pana in prezent a funcționat…

- Romania va avea oameni platiti mai bine, dar care lucreaza in aceleasi institutii dotate prost, declara la RFI vicepresedintele PNL Florin Citu, care comenteaza majorarea salariilor medicilor si cadrelor didactice de la 1...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- „Deoarece noi consumam mai mult bunuri din import, creșterea economica de 7% s-a dus in buzunarele altora. Guvernul trebuie sa sprijine urgent producatorii de bunuri și servicii autohtoni, pentru ca banii cheltuiți de romani sa ramana in Romania!”, spune deputatul PNL Mara Mareș. Conform datelor INS,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese din nou la atac si sustine, intr-o ampla analiza postata pe Facebook ca Romania se indreapta spre o noua criza economica. Mai mult decat atat, Citu se intreaba, retoric, daca PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si Darius Valcov au vreun plan pentru redresarea economiei.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca se pare ca perioada de garantie a unui Guven in Romania este de sase luni, motiv pentru care nu exista niciun proiect dupa care se poate ghida tara. In ceea ce privește opozitia, acesa a spus ca s-a “destramat” si nu poate propune comunitatii maghiare…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, la Cotroceni, dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis "minciuni" comisarilor…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a declarat ca ar trebui ca un euro sa valoreze peste 5 lei, din cauza majorarii ”din pix” a salariilor, dar ca din cauza intervențiilor Bancii Naționale a Romaniei (BNR), acesta este menținut artificial jos. Catarama a spus ca exista ”o gașca de comuniști” la BNR și ca…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat declarația fostului președinte al Romaniei. ”Traian Basescu face acum pe viteazul, dar ii aduc aminte ca a declarat de trei ori ca nu il investește pe Ponta ca și premier, și cu toate astea l-a investit pe Ponta ca și premier. Așa ca sa o lasam mai moale…

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dăncilă va prezenta programul de guvernare şi lista Executivului. După dezbateri va urma votul asupra cererii…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a prezentat, vineri, principalele modificari aduse programului de guvernare PSD-ALDE, in guvernul condus de Viorica Dancila. Astfel, taxa de solidaritate a fost eliminata, legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii și…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Orban, dupa un an de guvernare PSD-ALDE: Au indeplinit doar 33 de masuri din cele 724 Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui…

- "(...) Acest program de guvernare contine in total asumate realizarea a 724 de masuri. Dupa un an de guvernare din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE nu au fost realizate, indeplinite complet, decat 33 de masuri. Chiar si din aceste 33 de masuri unele sunt mai degraba institutionale, nu sunt…

- Un an de guvernare PSD – ALDE a fost un an pierdut pentru Romania, susțin liberalii. Analiza activitații Guvernului PSD – ALDE din 2017 realizata de Comisiile de specialitate ale Partidului Național Liberal demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor…

- Votul pentru investirea noului Guvern programat la 29 ianuarie Negocierile interne din PSD privind componenta noului guvern ar urma sa se încheie luni dupa-amiaza, la sedinta Comitetului Executiv National al partidului, dupa care vom afla numele ministrilor propusi sa faca parte din…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita, avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, conducerea PSD, ca o noua schimbare de Guvern „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid. Ne aflam intr-un moment de rascruce,…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a anunțat, joi, ca PNL susține restructurarea Cabinetului Tudose la 14 - 15 ministere. El a adaugat ca partidul sau sustine și reducerea numarului de secretari de stat la maxim o treime din cei existenti, cu cel putin 30% a numarului de agentii, oficii, autoritati…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…