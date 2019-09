„Depunem motiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discutii cu posibili parteneri. Deja textul motiunii este discutat cu partenerii din opozitie, din UDMR. Forma a fost trimisa catre ALDE si Pro Romania. In conditiile in care saptamana viitoare vin la discutii, sansele motiunii sunt foarte mari. Vom depune motiunea cand vom avea 233 de semnaturi. Opozitia are o singura arma la dispozitie si trebuie folosita atunci cand are cele mai mari sanse sa cada Guvernul”, a spus Orban, conform Digi24.



Ludovic Orban a afirmat ca premierul Viorica Dancila trebuie sa vina in fata…