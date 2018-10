Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Este o saptamana de foc. In ceea ce privește noua legislație a Justiției. In țara, dar și afara. Se joaca marea finala. E ori, ori. Și, in aceste condiții, in numele PNL, Alina Gorghiu lanseaza o oferta surpriza. O propunere de armistițiu temporar. Intre frontul PSD și frontul…

- "Ma bucur ca presedintele Iohannis a explicat in persoana poporului roman motivul pentru care a fost obligat sa promulge legea de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara si consider ca presedintele este la inaltimea functiei sale atunci cand cere Parlamentului sa revizuiasca in cel mai…

- Orban a amintit ca atat seful statului, cat si PNL au solicitat sesizarea Comisiei de la Venetia pentru ca aceasta institutie sa isi exprime punctul de vedere. "Din pacate, nici majoritatea parlamentara si nici CCR nu au acceptat sa astepte pana iau o decizie, ca punctul de vedere al Comisiei…

- In opinia USR, "CCR se afla in fata unui test al adevarului". "Isi va respecta aceasta institutie misiunea si va lua in considerare recomandarile Comisiei de la Venetia sau va continua sa asculte ordinele PSD-ALDE de a submina independenta magistratilor prin sustinerea modificarilor nocive ale legilor…

- Premierul Viorica Dancila va avea intrevederi marti, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anuntat CE. Tot saptamana viitoare, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se va intalni cu comisarul european pe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, vineri, membrilor Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) suspendarea judecarii cauzelor privind Legile justitiei si Codurile penale asupra carora a fost sesizata Comisia de la Venetia. "Va inaintam respectuoasa solicitare de a suspenda solutionarea cauzelor…

- Conform unui comunicat transmis miercuri seara de Guvern, reuniunea a contribuit la consolidarea dialogului la nivel inalt in acest format si identificarea modalitatilor de cooperare in regiune. Dancila a subliniat ca, in contextul in care Romania se afla in linie dreapta a pregatirilor pentru…

- "Ludovic Orban a anuntat ca a solicitat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului sa suspende discutarea modificarilor la Codurile penale. Motivul invocat de Orban: pronuntarea Comisiei de la Venetia pe aceste modificari. Orban nu stie cum sa se afunde si mai tare in ridicol dupa motiunea…